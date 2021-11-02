« القاتل كان في وعيه».. تفاصيل اقوال الشاهد لفض جريمة الإسماعيلية أمام النيابة

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حكى أحد سكان شارع دمنهور يدعى اسماعيل يوسف عبدالسلام، اليوم الثلاثاء، أمام النيابة العامة حول واقعة مقتل شخص على يد أخر في وسط الشارع في مدينة الإسماعيلية.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل اقوال أحد السكان في شارع دمنهور حول واقعة ذبح شخص على يد أخر بالإسماعيلية

يا ابني كده غلط جسمي

وقال اسماعيل يوسف أمام النيابة العامة حول الجريمة البشعة:« كنت ذاهب لشراء طلبات المنزل، وفوجئت بشخص يصرخ كله دم وشخص اخر بيده سلاح أبيض «ساطور» يضربه في جسده وسط تجمع الناس توجهت إليه قولت له يا ابني كده غلط جسمي كله وحملت العجلة لحمايته، ولكنه لم يلمس العجلة والناس لم تتحرك وعندما عدت للمنزل وشاهدت الفيديو زهلت ممما حدث موضحا انه لم تدخل الناس كان ممكن لم يتم فصل الدماغ والجاني استمر في الضرب فيه وكان منظر بشع .

واضاف «يوسف» أيضًا:« نفس ما شاهدت بما يرضي الله والقاتل لم يلمسني، ولم يبين لي ابدا انه متعاطي مخدرات وتعدي على شخص اخر يتحدث في التليفون، وعندما مسك رأس الضحية، حدث له ذهول ورعب.

وأشار «يوسف»:« الى انه لم يقاومه ويردد على لسانى اغتصب امي واختي».

شاب يفصل رأس أخر في الإسماعيلية

كانت سادت حالة من الرعب والفزع بين أهالي مدينة الإسماعيلية أمس، عندما ذبح شاب شخص وفصل رأسه عن جسده في وسط الشارع بمدينة الإسماعيلية شارع طنطا بوسط المدينة تلك الجريمة البشعة ،وسار حاملا رأسه،والسلاح الأبيض المستخدم،« الساطور» تتقطر منه الدماء فى مشهد لم تجسده أفلام الرعب بعد.

كما أصاب بعض الأشخاص الذين حاولوا منعه بأحد الدراجات الهوائية التى إستخدموها كدرع لمحاولة منعه.

وفرضت قوات الشرطة طوقًا أمنيًا بشأن موقع ارتكاب الواقعة، ومنعت المواطنين من ردم آثار الدماء التي غطت الأرض في موقع ارتكاب الجريمة.

وعاين فريق من النيابة العامة بالإسماعيلية موقع الحادث ،و تم التحفظ على المتهم بعدما تم القبض،للتحقيق معه