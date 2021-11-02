/659376/سكب-عليها-بنزين-وفاة-فتاة-حرقا-على-يد-شقيقها-بسبب-الميراث-في-الدقهلية

سادت حالة من الرعب والحزن بين أهالي قرية كفر الكردي في الدقهلية، عندما لفظت اليوم الثلاثاء فتاة أنفاسها متأثرة بإصابتها بمستشفى الحروق التابعة لجامعة المنصورة بعد24 ساعة من أشعال النيران بها من قبل شقيقها لمشاكل على الميراث.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل وفاة فتاة متأثرة بإصابات حروق في جسدها في الدقهلية

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بوجود حريق بمنزل بناحية كفر الكردي التابعة لمدينة الكردي.

و وعلى الفور انتقل رجال وحدة مباحث قسم شرطة الكردي إلى مكان البلاغ، وبالفحص أتضح أن الحريق بمنزل «زكريا محرز محمد عوف» وبالمعاينة، اتضح أن المنزل مكون من 3 أدوار على مساحة 150 مترا تقريبا، وأن الحريق نشب بشقة بالدور الثالث مكون من غرفتي نوم وصالة وحمام ومطبخ، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده بمعرفة الحماية المدنية كما تبين احتراق محتويات الشقة بالكامل.

ونتج عن الحريق إصابة «وداد زكريا محرز محمد عوف»، 25 سنة، حاصلة على بكالوريوس تجارة وتعمل بجمعية أهلية خاصة بالكردي، بحروق من الدرجة الثانية بالوجه وفروة الرأس والعنق أعلى الصدر والكتف الأيمن والذراع الأيسر، وتم عمل الإسعافات اللازمة لها بمستشفى ميت سلسيل وتحويلها إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة.

أقوال الفتاة

وبسؤالها أقرت قيام شقيقها المدعو «محمد زكريا محرز محمد عوف» 42 سنة، حاصل على دبلوم تجارة ومقيم ذات العنوان بسكب بنزين عليها من جركن بلاستيكى كان بحوزته، ثم أشعل النار بها باستخدام «ولاعة»مما أحدث إصابتها لوجود مشاكل بينهم بسبب الميراث.

وبتقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم، وبسؤاله اعترف بارتكاب الواقعة كما قررت المصابة وبإرشاده تم ضبط الجركن البلاستيكي المستخدم والولاعة المستخدمة.

وتم تحرير عن ذلك المحضر رقم 995 لسنة 2021 إداري الكردي، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.