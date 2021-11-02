/659377/يحيى-الكومي-تواصلت-مع-طلعت-يوسف-ولم-يرد-على-إتصالاتي-والفريق-في-موقف-صعب-وهو-متغيب-عن-التدريبات

أكد يحيى الكومي، رئيس النادي الإسماعيلي، أن حديثة عن نتائج الفريق في الفترة الماضية نابعه كمشجع للفريق وليس مسئول.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات إذاعية عبر "راديو أون سبورت" "أنا محب للنادي الإسماعيلي قبل أن أكون رئيسا وحديثي طبيعي كأي شخص حزين على وضع الفريق في الفترة الماضية".

وزاد "تواجدي في رئاسة الإسماعيلي من أجل عودة الأمجاد للفريق وتسطير تاريخ جديد وأترك سيرة طيبة قبل رحيلي عن رئاسة الفريق".

وتابع "حاولت التاوصل مع طلعت يوسف أكثر من مرة ولكن لم يرد على إتصالات، وهذه ليست أزمتي، وهو متغيب عن العمل منذ فترة بسبب إصابتة بفيروس كورونا".

واختتم "لا أعرف ماذا أفعل مع طلعت يوسف ولن يتواجد في المباراة القادمة أمام البنك الأهلي، وتعرضنا للخسارة في مبارتين على التوالي".

طلعت يوسف يرفض تصريحات يحيى الكومي ويعلن رحيله عن الإسماعيلي.. ويكشف تطورات إصابته بفيروس كورونا

أكد طلعت يوسف المدير الفني السابق للإسماعيلي، أنه يرفض تصريحات يحيى الكومي رئيس المجلس الجديد عنه.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" لم أتوقع أن يتجاوز الكومي في حقي على شاشات التليفزيون وكنت أنتظر منه أن يتحدث معي ولكن لن أقبل حديثة نهائيا".

يحيى الكومي وطلعت يوسف

وزاد "أعاني بسبب فيروس كورونا، والفحوصات الأخيرة غير مطمئنة ولم أتابع الفريق بشكل جيد خلال الفترة الماضية بسبب فترة مرضي والحاله صعبة للغاية".

وواصل "ردي على يحيى الكومي أن علاقتي بالنادي انتهت بالفعل فور حديثة ولن أقبلة وهذه هي شخصيتة ولن يعرف أن يتعامل معي".

واختتم "من الصعب الوقوف أمام اللاعبين بد تصريحات يحيى الكومي، ولدينا مستحقات متأخرة لم يتم الحديث عنها، ومن الصعب التحدث فيها حبا في جماهير الإسماعيلي، وكنت سأحترمه إذا تواصل معي شخصيا فوز الفوز برئاسة الإسماعيلي".