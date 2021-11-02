/659381/برلماني-يشيد-بحكمة-السيسي-بجعل-مصر-مركزا-للعالم-بشان-الغاز

أشاد النائب علاء حمدي قريطم عضو مجلس النواب بالقيادة السياية وحكمة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى جعل مصر مراكز للعالم بشأن الغاز، وأنتمنى أن نكون دائما في هذا الموقع في مختلف المجالات .

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وقال خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان المنعقدة الان ، اثناء مناقشة اتفاقية المقر بين مصر ومنتدى غاز شرق المتوسط، الموقعة في القاهرة بتاريخ 6/7/202.مناقشة اتفاقية الغاز ،ان مصر هي مركز القارة الأفريقية والعالم الإسلامي تحت قيادة الرئيس السيسي والحكومة الرشيدة .

برلماني يشيد بحكمة السيسي بجعل مصر مركزا للعالم بشان الغاز

واوضح ان هذه الاتفاقية ستجعل مصر نقطة التقاء للعالم اجمع باعتبارها دولة محورية فى الشرق الاوسط لها مكانتها العظيم .

ويعد منتدى غاز شرق المتوسط (المنتدي) منظمة دولية للدول المنتجة والمستهلكة للغاز ودول المعبر، وبحيث يهدف إلي تنسيق مناقشات منظمة وتطوير المبادرات المشتركة بغرض الإسراع ودعم تأسيس سوق فعال وتنافسي إقليمي لغاز شرق المتوسط.

ووفقا للاتفاقية، يكون مقر المنتدي بالشركة المصرية القابضة للبتروكيمياويات "إيكم" وتكون لدي المنتدي الشخصية الاعتبارية في حدود جمهورية مصر العربية ويمتلك الأهلية للتعاقد والتصرف في الممتلكات المنقولة وغير المنقولة وإقامة الدعاوي القانونية باسمة، فضلا عن أحقيته في اتخاذ الإجراءات الأخرى الضرورية وفقا لميثاقه والقواعد ذات الصلة في القوانين المصرية.