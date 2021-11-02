/659382/آمال-رزق-الله-قانون-المالية-الموحد يهدف-إلى-ضبط-النظام-المالي-وحسن-إدارته

وافقت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهورى، على مشروع قانون المالية العامة، اثناء كلمتها اليوم بالجلسة العامة.

دوت الخليج

آمال رزق الله: قانون المالية الموحد يهدف إلى ضبط النظام المالى وحسن إدارته

وأوضحت النائبة آمال رزق الله، أن هذا القانون يهدف إلى ضبط النظام المالى وحسن إدارته، في ظل التغيرات التى شهدها نمط إعداد الموازنة وتنفيذها ومراقبتها فى ظل ما يعترى العالم اليوم من تغيرات بهدف التطور والتحول إلى الأنظمة الرقمية والمميكنة..

كما يساعد مشروع القانون في طرح خطط موازية لضمان التخطيط المالي الجيد، ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالي في الجهات الإدارية، وضبط الأداء المالي من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالي بالقطاعات المختلفة.

آمال رزق الله: القانون أسس مراحل إعداد الموازنة فى ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية

واكملت عضو مجلس النواب عن الشعب الجمهورى، كما نظم القانون أسس ومراحل إعداد الموازنة، بما يضمن تنفيذها على أساس موازنة البرامج والأداء، فى ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة، وفقا لكل من البرامج، والتصنيف الاقتصادى والتصنيف الوظيفى، والتصنيف الإداري.

كما تضمن مشروع القانون مواد تستهدف تنظيم أسس ومراحل إعداد الموازنة، بما يضمن تنفيذها على أساس موازنة البرامج والأداء فى ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة، وتبوب وفقا لكل من البرامج، والتصنيف الاقتصادي، والتصنيف الوظيفي، والتصنيف الإداري.

كما يساهم القانون في تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة، والاستجابة للتغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن.