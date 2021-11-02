دوت الخليج يرصد بالصور مناقشات قانون المالية الموحد واتفاقية منتدى غاز البحر المتوسط

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وافق مجلس النواب من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد ويهدف مشروع القانون إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد.

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