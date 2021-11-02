موعد ومكان تشيع جثمان صباح فخري

رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم، المطرب السوري الشهير صباح فخري، عن عمر يناهز 88 عام.

دوت الخليج يرصد موعد ومكان تشيع جثمان الفنان الراحل صباح فخري.

نقابة الفنانين السوريين تعلن موعد تشيع جثمان صباح فخري

و أعلنت نقابة الفنانين السوريين عن موعد ومكان دفن الفنان الراحل صباح فخرى الذي رحل تاركًا خلفه حزن جم.

كتبت نقابة الفنانين السوريين عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»: "وداعاً الهرم السورى صباح فخرى.. توفّى الفنان صباح فخرى صباح اليوم، الثلاثاء، الساعة 9:00 صباحاً فى مشفى الشامى بدمشق".

وأضافت: "وسيشيّع جثمانه الطاهر غداً عند صلاة الظهر ويُدفن فى دمشق (مقبرة الدحداح).. وسنوافيكم لاحقاً بمواعيد وأماكن الصلاة عليه والتعزية.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

معلومات حول صباح فخري

ويعتبر صباح فخري من مشاهير الغناء في سوريا والوطن العربي وهوفنان ومغني من أعلام الموسيقى الشرقية، وفخري ليست نسبته وإنما هي تقديرا لفخري البارودي الذي رعى موهبته.

يذكر أن الفنان صباح فخري من مواليد حلب 1933 وحاصل على وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة عام 2007 تقديرا لإنجازاته الكبيرة والمتميزة في خدمة الفن العربي السوري الأصيل.

وشغل صباح فخري عدة مناصب حيث انتخب نقيبا للفنانين ونائبا لرئيس اتحاد الفنانين العرب ومديرا لمهرجان الأغنية السورية، كما حطم الرقم القياسي في الغناء عندما غنى في مدينة كاركاس بفنزويلا طيلة 10 ساعات دون انقطاع سنة 1968.

نجوم الفن يودعون صباح فخري

ومن جانبه، حرص نجوم الوسط الفني على توديع الراحل ونعي، وجاء على رأسهم الفنانة نسرين طافش، حيث نشرت صورة للراحل عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام» وعلقت عليها قائلة: "السلام لروحك ملك الطرب والأصالة.. صباح فخري أسطورة لن تتكرر".

وودعته النجمة بشرى عبر حسابها على «إنستجرام» قائلة: "وداعًا صباح فخري".

فيما تقدمت الفنانة ديانا كروز بالعزاء للشعب السوري قائلة: "القلعة الحليبة الشامخة في ذمة الله، تعازيه الحار للشعب السوري والعربي بوفاة الفنان الكبير الأستاذ صباح فخري.. إنا لله وإنا إليه راجعون".