/659388/عمرو-درويش-اتفاقية-منتدي-غاز-المتوسط--مؤشر-على-قوة-صنع-القرار-المصري

قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الادارة المحلية بمجلس النوب، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، : بإسمي وبإسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نعلن موافقتنا على الاتفاقية، نشكر اللجنة المشتركة التي أعدت التقرير بما يبرز دور الرئيس السيسي ودور القوات المصرية نحو استعادة المكانة المعتادة التي كانت تتمتع بها مصر.

اتفاقية غاز شرق المتوسط

وأضاف النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، أن الاتفاقية مؤشر على قوة صنع القرار المصري في الاتحاد مع القوى الإقليمية لصناعة القرار، ورسالة بأن مصر حارسة عرين تلك المنطقة، كما أنها بمثابة رسالة لمن يعارض مثل تلك الاتفاقية الهامة، بما يبرهن على أننا نستطيع اتخاذ قرارانا بأنفسنا، وأن تلك الاتفاقية تعتبر تمهيد لمجموعة اتفاقيات أخرى ترسخ لدور مصر في المنطقة.

منتدي غاز شرق المتوسط

دوت الخليج

ويعد منتدى غاز شرق المتوسط (المنتدي) منظمة دولية للدول المنتجة والمستهلكة للغاز ودول المعبر، وبحيث يهدف إلي تنسيق مناقشات منظمة وتطوير المبادرات المشتركة بغرض الإسراع ودعم تأسيس سوق فعال وتنافسي إقليمي لغاز شرق المتوسط.

الشركة القابضة للبتروكيماويات

ووفقا للاتفاقية، يكون مقر المنتدي بالشركة المصرية القابضة للبتروكيمياويات "إيكم" وتكون لدي المنتدي الشخصية الاعتبارية في حدود جمهورية مصر العربية ويمتلك الأهلية للتعاقد والتصرف في الممتلكات المنقولة وغير المنقولة وإقامة الدعاوي القانونية باسمة، فضلا عن أحقيته في اتخاذ الإجراءات الأخرى الضرورية وفقا لميثاقه والقواعد ذات الصلة في القوانين المصرية.

وتختص لجنة الطاقة والبيئة، بالسياسة البترولية واتفاقات التنقيب عن البترول، والخطة العامة لكهرباء الجمهورية، وخاصة كهربة الريف، وتوزيع القوى الكهربائية وتوفيرها وصيانتها، واستخدامات الطاقة النووية والشمسية والرياح، وغيرها من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتشريعات الخاصة بالطاقة والبترول وشئون الكهرباء.

كما تشمل اختصاصاتها الجوانب المتعلقة بالطاقة أو البيئة فى السياسة العامة لتنمية واستغلال الموارد الطبيعية، وكل ما يتعلق بشئون البيئة وتغير المناخ ومكافحة التلوث والتنمية المستدامة، و-المحميات الطبيعية والمحافظة عليها. وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الطاقة، وبشئون البيئة والتنمية المستدامة.