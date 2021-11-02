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كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم فقط ، محل اهتمام لدى الكثير من المواطنين الراغبين فى الحصول على فاتورة الكهرباء، ونرصد فى التقرير التالي كافة التفاصيل.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء، يسعى الكثير من المواطنين للحصول عليه ونشير فى التقرير التالي الوسائل والخطوات التى يمكن من خلالها نحصل على فاتورة الكهرباء.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم فقط

هذا وكانت وزارة الكهرباء، قد أطلقت فى وقت سابق، منصة إلكترونية يُتاح من خلالها الاستفسار والحصول على فاتورة الكهرباء أو الاستعلام عنها إلكترونيًا.

ونشير فى السطور التالية الخطوات التى من خلالها يمكننا الحصول على فاتورة الكهرباء بسهولة، بواسطة تسجيل الاسم ورقم البطاقة فقط.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

عند فتح الموقع الرسمي الخاص بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ستجد عددًا من الأيقونات التى من خلالها يمكنك الاختيار بشأن الاستعلام عن الفاتورة.

ويلي ذلك أيضًا أن يقوم الراغب فى الحصول على فاتورة الكهرباء أن يقوم بالضغط على قسم الخدمات، ومن ثم يتبع الخطوات الأخرى للحصول على التفاصيل كافة.

هذا وأيضًا يلزم على العميل الراغب فى الحصول على البيانات الخاصة به، أن يقوم بكتابة البيانات الخاصة للتأكد منها، والتى تشمل الاسم بالكامل والمحافظة التابع لها، وأيضًا تسجيل الرقم القومي، ورقم العداد، الذى ستقوم بتصويره ونشره أيضًا.