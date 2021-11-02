فيديوجراف- مواصفات عالمية.. جناح مصر فى بورصة لندن الدولية للسياحة

جدة - نرمين السيد - فى الفيديوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" المواصفات العالمية لجناح مصر فى بورصة لندن الدولية للسياحة. وتشارك مصر فى الفعاليات عبر الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، التابعة لوزارة السياحة، حيث تعد بورصة لندن من أهم المعارض السياحية الدولية، وأحد أهم التجمعات المهنية لصناعة السياحة حول العالم.

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