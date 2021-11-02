بعد غلق مطلع محور صفط.. تعرف على التحويلات المرورية البديلة

جدة - نرمين السيد - كشفت الإدارة العامة للمرور بالجيزة، بقيادة اللواء محمد لبنة، عن الطرق البديلة بعد غلق مطلع كوبرى صفط المتجه إلى الدائرى لمدة 30 يومًا، ابتداء من الســاعة 12 صباح اليوم وحتى الســاعة 5 صباح يـوم الأربعاء الموافق 1 ديسمبر المقبل.





جاء ذلك لاستكمال أعمال تركيب الكمر المعدنى الخاص بمحور الفريق كمال عامر "محور الزمر سابقا" وتقاطعه مع محور صفط اللبن، تحديدا بالوصلة الكائنة أعلى شارع السودان وقسم شرطة بولاق الدكرور، التى تخدم حركة المركبات القادمة من شارع ثروت اتجاه الطريق الدائرى عن طريق محور صفط اللبن. وأشارت الإدارة العامة للمرور إلى أن حركة المركبات القادمة من شارع ثروت وترغب بالسير أعلى محور صفط اللبن اتجاه الطريق الدائرى ومناطق كرداسة تتبع المسار، السير باتجاه المنزل المؤدى إلى مناطق قسم شرطة بولاق الدكرور – مستشفى بولاق العام ومنطقة صفط اللبن من أسفل المنزل الكائن بجوار مدخل الوصلة المطلوب غلقها، والسير بعد نهاية المنزل يسارًا بشارع مصطفى مشرفة، واستكمال السير بامتداد شارع مصطفى مشرفة حتى بداية شارع التحرير، الكائن أسفل محور صفط اللبن، وصولا حتى المطلـع المؤدى إلـى محور صفط اللبن من منطقة الشوربجى، والسير باتجاه المطلع المؤدى إلى مناطق الطريق الدائرى كرداسة بعد تجاوز منطقة الغلق الكلى بسبب الأعمال المشار إليها. وأوضحت الإدارة العامة، أن المطلع الآخر لمحور صفط اللبن الذى يخدم حركة المركبات القادمة من شارع السودان وشارع التحرير بالدقى، يعمل بكامل طاقته على مدار اليوم ويمكن استخدامه بديلا أيضا للوصلة المؤدية إلى الطريق الدائرى أثناء فترة الأعمال والغلق الكلى المشار إليها.

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