صور.. تكريم محافظة الغربية لحصولها على المركز الأول فى تعليم الكبار

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقاء محافظ الغربية، اليوم الثلاثاء، والدكتور عاشور العامرى رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، وذلك لتكريم المحافظة لحصولها على المركز الأول فى تعليم الكبار، وذلك بحضور الدكتور حمدى شعبان نائب رئيس جامعة طنطا، والدكتورة جيهان الذهبى عضو المكتب الفنى، ومحمد أبو النبايل مدير الهيئة بالغربية.



وأوضح الدكتور رحمى أن المحافظة نفذت العديد من المبادرات بزفتى وعلى رأسها مبادرة " زفتى بلا أمية"، وذلك ضمن خطة المحافظة لتنمية وبناء الإنسان، إذ تم تسليم الشهادات لـ 16 ممن اجتازوا امتحانات محو الأمية، كما تم فتح 3437 فصلا لـ 11780 مسجلا بالفصول نجح منهم 6596، كما تم تنفيذ 12 قافلة استكتاب لـ 812 دارسا.

وأشاد رئيس الهيئة بحصول محافظة الغربية على المركز الأول بين محافظات الجمهورية سواء فى تحقيق المستهدف السنوى أو فى تحقيق المستهدف فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، كما أشاد بما يقدمه المحافظ من دعم فى تنفيذ مشروعات الهيئة بالغربية بهدف تنمية وتطوير العنصر البشرى والذى هو محور التنمية.



وحققت محافظة الغربية المركز الأول فى دور يوليو 2021 وذلك بإجمالى 19631 دارسا ناجحا خلال 3 أشهر، كما حققت المحافظة المركز الأول فى مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" بمركز ومدينة زفتى عن العام 2020 / 2021 حيث حققت 154% بإجمالى 11780 متدربا من المستهدف بمركز زفتى البالغ 7649 متدربا.