وزيرة البيئة تلتقي المدير الدولي للشراكة العالمية العمل البلاستيكي التابعة للمنتدى الاقتصادي...

وزيرة البيئة: أهمية الربط بين موضوعات تغير المناخ والتنوع البيولوجي والحد من استخدام البلاستيك

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالسيدة كريستين هيوجز المدير الدولي للشركة العالمية للعمل البلاستيكي التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، لمناقشة سبل دعم مصر لقيادة مواجهة التلوث البلاستيكي، بدعم تجربة مصر في إصدار قانون إدارة وتنظيم المخلفات، والدروس المستفادة من الشراكات الحالية للمنتدى بين القطاعين العام والخاص.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال اللقاء إلى تجربة حساب الانبعاثات لتقليل استخدام البلاستيك، وأهمية الربط بين موضوعات تغير المناخ وصون التنوع البيولوجي والحد من استخدام البلاستيك خاصة في منطقة المتوسط باعتبار مصر عضو في اتحاد من أجل المتوسط، والعمل على إطلاق مبادرة للربط بين الموضوعات الثلاث ضمن فعاليات مؤتمر المناخ القادم COP27.

كما ناقش الربط بين السياحة المستدامة والحد من استخدام البلاستيك، وسبل الوصول لمدينة شرم الشيخ خالية من البلاستيك قبل اقامة مؤتمر المناخ القادم في ٢٠٢٢.

يأتي اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات الثنائية التي تعقدها وزيرة البيئة على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ بجلاسكو COP26، لتوسيع قاعدة الشراكة على المستويين الإقليمي والدولي لدعم جهود مصر في العمل المناخي.