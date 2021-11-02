نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجز موعد كشف طبي للاستفادة من معاش تكافل وكرامة من وزارة التضامن في المقال التالي

عمر شويل - جدة تفرض خدمة حجز موعد تكافل وكرامة نفسها ضمن الخدمات المتصدرة في مصر وتتم بكل سهولة ويسر لأخذ موعد كشف طبي تكافل وكرامة عبر موقع المجالس الطبية المتخصصة التابع لوزارة الصحة والسكان، وفي هذا شرح موجز، لضمان شمول الأسر الأكثر فقراً ضمن المستحقين في برنامج الدعم النقدي الذي تم إطلاقه من التضامن في 2018م.

ما هو تكافل وكرامة

هدف إجراء الكشف الطبي المذكور هو الاستفادة من الحصول على معاش كرامة الممنوح من الدولة وتحديداً وزارة التضامن.

وجددت وزارة التضامن تذكيرها للمواطنين ضرورة طلب تحديد موعد من خلال ملئ نموذج الحجر المٌقدم من وزارة الصحة والسكان على أن يكون الحجز من خلال جهاز متصل بالطابعة لطباعة الاستمارات.

للبحث عن موعد على موقع أمانة المجالس الطبية المتخصصة، يرجى إتباع الخطوات التالية في إطار ملى استمارة الحجز للحصول على موعد مسبق للكشف الطبي الخاص ببرنامج تكافل وكرامة.

خطوات حجز موعد كشف تكافل وكرامة

بمجرد الدخول على موقع المجالس الطبية المتخصصة اضغط عل تبويب تكافل وكرامة يسار الصفحة الرئيسية.

من القائمة المنسدلة بعد الضغط أختر “حجز موعد الكشف الطبي”

تأكد أن جهازك متصل بالطابعة لطباعة استمارة الحجز بعد إكمال ملئ نموذج الحجر المذكور

الآن، على مقدم طلب الحجز إدراج البيانات والمعلومات اللازمة مثل : الرقم المدني الاسم الرباعي تاريخ الميلاد المدون في البطاقة

يتم استكمال البيانات المطلوبة في نموذج الحجز وتحديد مكان الكشف وتاريخه ووقته.

النقر على حفظ البيانات، وفي هذه الأثناء، يتم طباعة استمارة الحجز ورقياً.

رابط حجز كشف تكافل وكرامة

اطلقت وزارة الصحة والسكان رابط مخصص لعمل حجز كشف طبي تكافل وكرامة والذي جاء ضمن روابط المجالس الطبية المتخصصة عبر الموقع الرسمي، فبمجرد الدخول على الرابط المذكور سيتم توجيه المستخدم الى واجهة المواعيد الإلكترونية.

تعديل موعد الكشف الطبي

تسمح خدمة تعديل موعد الكشف الطبي بتغيير الموعد لمرة واحدة، في حال الضرورة، وعدم الحضور للموعد الأول، وذلك من خلال الموقع الالكتروني لأمانة المجالس الطبية عبر لينك تعديل موعد الكشف الطبي.