/659389/زلاتان-إبراهيموفيتش-يعود-لقائمة-منتخب-السويد-بسن-40-عام

انضم مهاجم ميلان المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش، إلى تشكيلة السويد لخوض آخر مباراتين لها بتصفيات كأس العالم، خارج أرضها أمام جورجيا وإسبانيا بعد تعافيه من الإصابة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وغاب إبراهيموفيتش 40 عاما، الذي سجل هدفين في آخر ثلاث مباريات بدوري الدرجة الأولى الإيطالي، عن بطولة أوروبا 2020 بسبب إصابة بالركبة ورغم الاستدعاء لآخر تشكيلة لمدرب السويد يان أندرسون اضطر للانسحاب لمواصلة التعافي.

مجموعة منتخب السويد لتصفيات كأس العالم

وتتصدر السويد المجموعة الثانية برصيد 15 نقطة من ست مباريات بفارق نقطتين عن إسبانيا، ويتأهل متصدرو المجموعات مباشرة إلى النهائيات في قطر العام المقبل بينما ينتقل أصحاب المركز الثاني إلى ملحق.

تصريحات مدرب السويد

وقال أندرسون في بيان "لدي تطلعات كبيرة في أنه سيتمكن من مساعدتنا، تواصلنا كثيرا وهو حريص جدا على الانضمام للمنتخب الوطني ومن الجيد لنا بالطبع أن نحظى بلاعب بارع مثله وبكل ما يملكه من خبرة في مثل هذا الموقف الحساس".

واختير فيكتور ليندلوف مدافع مانشستر يونايتد بالتشكيلة أيضا رغم تعرضه لكدمة في مران أمس الإثنين.

وتلعب السويد ضد جورجيا في باتومي يوم 11 نوفمبر الجاري قبل مواجهة إسبانيا في ختام المجموعة في إشبيلية بعد ثلاثة أيام.

إصابة إبراهيموفيتش تحرمة من المشاركة مع المنتخب

ويعاني زلاتان من مشكلات بدنية كانت السبب في استبعاده من قائمة منتخب بلاده، التي عاد إليها في مارس الماضي، بعد غياب دام خمس سنوات، ورغم ذلك غاب عن يورو 2020؛ بسبب تعرضه لإصابة في ركبته، إلى جانب غيابه عن القائمة الماضية.

وغاب إبراهيموفيتش عن مباريات ميلان الأخيرة في الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا، ورغم ذلك استدعاه أندرسون في قائمته لأنه كان يظن أن اللاعب قد يتعافى من تلك الإصابة قبل فترة التوقف الدولي المقبلة، لكن هذا لم يحدث، لذا أعلن الاتحاد السويدي لكرة القدم عن سقوط زلاتان من قائمة الفريق.

وقال المدير الفني لمنتخب السويد: "لسوء الحظ لم تتحسن حالة زلاتان ليكون جزءا من الفريق. إنه أمر محزن بالنسبة لنا وكذلك بالنسبة لزلاتان".

واستدعى أندرسون مواطنه فيكتور جيوكيرس، مهاجم فريق كوفنتري سيتي الإنجليزي، الذي يلعب في التشامبيونشيب، بدلا من إبراهيموفيتش.