نجوم الفن يشاركون حجاج عبد العظيم فرحته بحفل زفاف ابنته..«صور»

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احتفل الفنان المصري حجاج عبد العظيم، الأمس بحفل زفاف ابنته دنيا، بأحد الفنادق الكبرى بمدينة السادس من أكتوبر، وسط حضور الأهل وأصدقائه من الوسط الفني.

دوت الخليج يستعرض لقطات من حفل زفاف ابنة الفنان حجاج عبد العظيم.

نجوم الفن بحفل زفاف ابنة حجاج عبد العظيم

وجاء على رأس الحضور، نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي وزوجته روجينا، النجم حمادة هلال، الفنان مجدي كامل وزوجته مها أحمد، الفنانة الشابة إيمي طلعت زكريا والمطرب عصام كاريكا.

ويشارك حجاج عبدالعظيم في مسرحية أبو العربي، وهي من إخراج تامر كرم، تأليف محسن رزق، وبطولة هاني رمزي، داليا البحيري، أحمد فتحي، محمد جمعة، ليلى عز العرب، عمرو عبدالعزيز ونخبة من الشباب الصاعدين نجوم مسرح التياترو، من إنتاج شركة Sea Cinema وتي كا برودكشن للمنتج تامر كرم.

حجاج عبد العظيم يتألق في السيدة زينب

ويعرض حاليًا للفنان حجاج عبد العظيم مسلسل «السيدة زينب» من بطولة الفنانين محمود عبد المغنى وسوسن بدر ومحمد رياض وعدد آخر كبير من الفنانين، من تأليف أحمد صبحى، وإخراج محمد النقلى، وتدور أحداث العمل عن حى السيدة زينب، وزقاق المدق.

وما زال الفنان حجاج عبد العظيم يقوم بتصوير مشاهده فى فيلم «الجريمة» بطولة كل من: أحمد عز ومنة شلبى وسيد رجب وماجد الكدوانى، إخراج شريف عرفة.