/659393/لجنة-القيم-بالنواب-تختار-الجاحر-وأسماعيل-وكيلين-والبنا-أمين-سر

عقدت لجنة القيم بمجلس النواب، أول اجتماعاتها، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وذلك بعد موافقة البرلمان واللجنة العامة، على تشكيل اللجنة فى بداية دور الانعقاد الحالى.

دوت الخليج

لجنة القيم بالنواب تختار «الجاحر وأسماعيل» وكيلين و«البنا» أمين سر

وأجرت لجنة القيم خلال أول اجتماع لها، انتخابات وكيلى اللجنة وأمين السر، إعمالا لأحكام اللائحة الداخلية للمجلس، وأسفرت الانتخابات عن اختيار النائب يونس الجاحر (وكيلا)، والنائب احمد اسماعيل (وكيلا)، والنائب محمد رضا البنا (أمينا للسر).

من جانبه، قال النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة القيم، إنه تم اليوم خلال الاجتماع اختيار وكيلى اللجنة وأمين السر ، وستواصل اللجنة عملها خلال الفترة المقبلة فى ضوء اختصاصاتها المحددة فى اللائحة الداخلية للمجلس.

تشكيل لجنة القيم بالنواب

وتضم اللجنة في عضويتها وفقا لتشكيلها الذى وافق عليه المجلس، 14 عضوًا هم:-

1- محمد محمد عبدالمقصود محمد (مستقبل وطن).

2- محمد عبدالله عبدالله زين الدين (محمد زين الدين) (مستقبل وطن).

3- يونس يونس أحمد عمر (يونس الجاحر) (مستقبل وطن).

4- محمد سلطان علي محمد (محمد سلطان) (مستقبل وطن).

5- محمد أحمد أحمد زايد (محمد زايد) (مستقبل وطن).

6- حسام محمد محمود أحمد (حسام العمدة) (مستقبل وطن).

7- أحمد إسماعيل محمد أحمد (أحمد إسماعيل) (مستقبل وطن).

8- محمد رضا عبدالمحسن أحمد البنا (محمد رضا البنا) (مستقل).

9- مكرم السيد متولي رضوان (مكرم رضوان) (الشعب الجمهوري).

0- أيمن محسب سالم فرج (أيمن محسب) (الوفد الجديد).

11- مصطفى بدران مهنى مصطفى (مصطفى بدران) (حماة الوطن).

12- مي أوسامة كمال السيد رشدي (مي رشدي) (الإصلاح والتنمية).

13- مها رزق عبدالناصر الطرهوني (مها عبدالناصر) (المصري الديمقراطي الاجتماعي)

14- سناء حسان طايع علي (سناء الحساني) (مصر الحديثة) وتم الموافقة على تلك الأسماء لعرضها على الجلسة العامة.