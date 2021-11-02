الفلسطينة بانه تطرح أحدث أغانيها «مجنونة» باللهجة المصرية

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دوت الخليج يرصد طرح أغنية مجنونة للمطربة الفلسطينية بانة.

تتعاون بانه خلال «مجنونة» مع الملحن عمرو الشاذلي والشاعر عمرو المصري والموزع سامي الأمير والمنتج المنفذ ماجد سليمان وتسجيل الصوت مع مودي.

كواليس أغنية مجنونة

وتجسد بانه خلال الأغنية كواليس عقلية الفتيات وتكشف سر التقلبات المزاجية والعاطفية للبنات عبر مزيج غنائي مبهج يجمع الرومانسية بخفة الدم وتلقائية الكلمات المعبرة عن مشاعر كل بنت تدخل في علاقة حب، وتغازل خلالها فتيات برج الجوزاء المعروف بكونه برج متقلب المشاعر والتفكير، كما تحكي بانه عبر الأغنية عن شخصيتها الحقيقية الجوزائية.

كلمات أغنية «مجنونة»

تقول كلمات الأغنية: "أنا أعقل من أعقل واحدة وأجن من المجانين، انا أصلا مودي بيتغير كل دقيقة دقيقتين، بس أنا طيبة وكيوت والله من جوايا، وبنام مبسوطة وبصحى معيطة راكبة معايا".

وتأتي أغنية «مجنونة» بعد نجاح تجربة بانه الغنائية باللهجة المصرية في عدة أعمال مؤخرًا، من بينها «القعدة الحلوة» و«افتح عينيك» وصولًا لكليب «صاحية رايقة»، الذي تم تصويره في لبنان وتعاونت خلال الأغنية مع الشاعر والملحن عزيز الشافعي.

السيرة الذاتية لبانه

بانه مطربة فلسطينية الأصل تستقر في البحرين، وبدأت رحلتها الغنائية الاحترافية منذ أربع سنوات، وحققت نقلة نوعية في رحلتها الفنية بتعاقدها رسميًا مع شركة يونيفرسال ميوزيك الشرق الأوسط، التي تولت مهمة توزيع وإنتاج أغانيها منذ عام، تزامنًا مع ظهور ألبومها الأول «شو بنا»، والذي ضم في جعبته سبع أغاني، من بينها «شو حلو نحنا» و «عكس الشي» و«عالبال».