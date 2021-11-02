حبس المتهم بذبح مواطن في الإسماعيلية

قررت اليوم النيابة العامة بالإسماعيلية، بحبس متهم ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات، بعد ذبحه مواطن بشارع البحري دائرة قسم ثان الإسماعيلية، والتمثيل بجثمانه وترويع المواطنين.

دوت الخليج

وكان قد أجرى المتهم بذبح رجل تحت أنظار المارة بشارع بحري بالإسماعيلية معاينة تصويرية لجريمته، اليوم الاثنين، وذلك في حضور القيادات الأمنية ورجال النيابة العامة.

النائب العام

وأمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بسرعة إنهاء التحقيقات في حادث الإسماعيلية، والذي أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين، وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة مسرح الجريمة.

وتجري الأجهزة الأمنية تحقيقات موسعة في واقعة إقدام أحد الأشخاص على قتل عامل ظهرًا بأحد شوارع الإسماعيلية للوقوف على ملابسات الحادث.

وتباشر النيابة العامة التحقيقات في الواقعة، وطلب التحريات وانتداب الطب الشرعي لإعداد تقرير الصفة التشريحية لبيان أسباب الوفاة.

وكشفت التحقيقات الأولية أن مرتكب الواقعة مهتز نفسيًا بالإسماعيلية "سبق حجزه بإحدى المصحات للعلاج من الإدمان" قام بالتعدي بساطور على عامل مما أدى إلى فصل رأسه، وبالفحص، تبين أنه كان يعمل بمحل موبيليا خاص بشقيق المجني عليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ العرض على النيابة العامة.