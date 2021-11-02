بدء المرحلة الثانية لتنسيق المدن الجامعية بالأزهر إلكترونيا

جدة - نرمين السيد - وأوضح المركز الإعلامى للجامعة، وفقا لبيان صحفى، أن المرحلة الثانية تستمر لمدة عشرة أيام، لافتًا إلى أن الفئات المتاح لها التقديم خلال تلك الفترة هم: الطلاب القدامى الذين تخلفوا عن التقديم فى المرحلة الأولى (فرق النقل - الفرق النهائية) إضافة إلى الطلاب والطالبات الجدد الملتحقين بالجامعة فى العام الجديد 2021-2022م.

وأعلن المركز الإعلامى بالجامعة، أنه لن يتم تسكين أى طالب أو طالبة فى المرحلة الثانية غير حاصل على تطعيم فيروس كورونا ومعه شهادة تثبت ذلك، مضيفًا أن التسجيل لهذه المرحلة يكون من خلال الرابط الآتى: من هنا