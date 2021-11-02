«الإفريقية لحقوق الإنسان» تشكر السيسى لدعمها لتعزيز أنشطتها داخل القارة

جدة - نرمين السيد - أعرب جلبرت سيبيهوجو المدير التنفيذى للشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسى على توجيهاته الكريمة للحكومة المصرية بتقديم الدعم المالى اللازم للشبكة الإفريقية من أجل العمل على تعزيز أنشطة الشبكة داخل القارة الإفريقية.





أعرب جلبرت سيبيهوجو المدير التنفيذى للشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسى على توجيهاته الكريمة للحكومة المصرية بتقديم الدعم المالى اللازم للشبكة الإفريقية من أجل العمل على تعزيز أنشطة الشبكة داخل القارة الإفريقية.

وأوضح سيبيهوجو خلال اجتماع الجمعية العامة للشبكة الإفريقية عبر الفيديو كونفرانس، اليوم الثلاثاء، أن هذا الدعم يعبر بصدق عن مكانة مصر داخل القارة الأفريقية، وما توليه من اهتمام بالمؤسسات الوطنية التى تعمل فى مجال تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان.

يذكر أن مصر قد تولت فى نوفمبر 2019 رئاسة الشبكة الإفريقية ممثلة المجلس القومى لحقوق الإنسان، حيث أن الشبكة هى منظمة إقليمية تضم المؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها بإفريقيا، وتقدم الشبكة المساعدة التقنية والدعم لكل المؤسسات الأعضاء، لتعزيز قدراتها بما يمكنها من الاضطلاع بمهام الحماية والتتبع والنهوض فى مجال حقوق الإنسان على أكمل وجه.

وتعتمد رؤية الشبكة على تحقيق مسعى لتوفير مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان فعالة فى كل بلد من بلدان القارة الأفريقية، مطابقة لمبادئ باريس ومساهمة فى تكريس حقوق الإنسان والعدالة لفائدة جميع سكان القارة الإفريقية.