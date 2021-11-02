قافلة الأزهر الطبية تواصل عملها بمحافظة أسوان

إقبال كبير على قافلة الأزهر الطبية بأسوان … 2200 كشف طبي و67 عملية جراحية

تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، واصلت قافلة الأزهر الطبية الموفدة إلى محافظتي الأقصر وأسوان عملها بمستشفى كوم امبو المركزي بمحافظة أسوان لليوم الثاني، وذلك بعد انتهاء عملها بمحافظة الأقصر، والذي استمر من الاثنين 25 أكتوبر 2021 وحتى الخميس 28 أكتوبر 2021

وشهدت القافلة إقبالا من أهالي كوم امبو والمدن والقرى المجاورة لها، حيث بلغ عدد حالات الكشف ٢٢٠٠ حالة، كما تم إجراء ٦٧ عملية جراحية في تخصصات الجراحة والنساء والأنف والأذن والرمد والعظام.

جدير بالذكر أن قافلة الأزهر الموفدة إلى محافظتي الأقصر وأسوان بدأت عملها بمحافظة الأقصر بمستشفى الأقصر العام الاثنين الماضي، وتستكمل القافلة عملها بمستشفى كوم امبو المركزي حتى 2 نوفمبر، حيث يتم إجراء العمليات الجراحية والكشوفات الطبية وتوزيع الأدوية بالمجان بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.