قرض شخصي البنك العربي الوطني يصل إلى 2 مليون جنيه مصري للمصريين والمقيمين

يتساءل الكثير عن قروض شخصية ميسرة ومنها قرض شخصي البنك العربي الوطني حيث يعد من البنوك التي تعمل على تيسير الكثير من العقبات المالية التي تواجه المواطنين حيث يعد تمويل البنك العربي من التمويلات المميزة والتي لا تحتاج إلى الكثير من الأوراق والمستندات إلا إذا تطلب الأمر، بالإضافة إلى أن البنك العربي يقوم بتمويل العقارات وأيضًا تمويل سيارات من أجل العمل عليها ويصل نسبة تمويل السيارات إلى 70% من ثمن السيارة التي يريد المقترض شرائها، بالإضافة إلى أنه يمكن الحصول على قرض شخصي يصل إلى 2 مليون جنيه ومتوفر خدمة القروض للمواطنين المصريين وأيضًا المقيمين داخل جمهورية مصر العربية يمكن لهم الاستفادة من القرض وسوف نوضح لحضراتكم شروط قرض البنك العربي الوطني والأوراق المطلوبة من أجل الحصول على القرض.

الأوراق المطلوبة للحصول على قرض شخصي البنك العربي

يضع البنك عدة من الشروط السهلة والبسيطة من أجل أن يقوم المواطن بالحصول على التمويل الشخصي بكل سهولة دون معاناة.

تقديم صور من البطاقة الشخصية للمواطن المصري.

من أجل حصول الأجانب أو غير المصريين المقيمين داخل مصر على القرض يجب تقديم جواز السفر.

تقديم فاتورة حديثة من فواتير الماء والكهرباء والغاز الطبيعي.

يقوم المقترض بتقديم شهادة للبنك العربي الوطني تحمل الراتب السنوي للمقترض.

مميزات قروض البنك العربي

هناك عدة مميزات في قروض البنك العربي سوف نوضحها لحضراتكم من أجل معرفتها إذا كنتم تريدون الحصول على القرض.

يقدم البنك سعر فائدة بسيط جدًا ومنافس لأي بنك آخر.

قرض يبدأ من 15 ألف جنيه حتى 2 مليون جنيه مصري.

يقدم المصرف فترة سداد طويلة تصل إلى 10 سنوات.

يقوم البنك بعمل تأمين حياة مجانًا في حالة وفاة المقترض تسقط عنه ديون القرض.

يمكن أن يقوم المقترض للمبلغ المالي رد المبلغ كامل بعد 6 شهور من الحصول على القرض.

هناك إمكانية تأجيل دفعات سداد القرض.

سرعة في الاستجابة لطلبات القروض وتمويلات سهلة الإجراءات.

فريق مبيعات متخصص في خدمة العملاء في أي وقت.

طريقة الحصول على القرض

هناك ثلاث طرق من أجل التواصل مع البنك للحصول على القرض حيث يتم الاتصال على الهاتف الخاص بالبنك من أجل الاستفسار وطريقة التقديم للقرض، كما يمكن تعبئة نموذج طلب القرض من خلال الموقع الالكتروني الخاص بالبنك العربي الوطني أو زيارة أي فرع من فروع البنك والتقديم على الطلب.