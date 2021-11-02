/659410/مصادر-تؤكد-لـ-تحيا-مصر-أحمد-مجاهد-لم-يتقدم-باستقالته-من-اتحاد-الكرة

أكدت مصادر مطلعة لـ دوت الخليج أن رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أحمد مجاهد، لم يتقدم حتى الآن باستقالته من منصبه رغم ما تم تداوله خلال الساعات الماضية على عددا من المواقع.

دوت الخليج

مصادر تؤكد لـ دوت الخليج: أحمد مجاهد لم يتقدم باستقالته من اتحاد الكرة

وأشارت مصادر لـ دوت الخليج إلى أن الأخبار المتداولة بشأن تقديم أحمد مجاهد لاستقالته أمر لا أساس له من الصحة ويمارس بشكل منتظم مهام عمله بالرغم من توجيه العديد من الاتهامات له ومنها إهدار المال العام.

وواجه أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة الحالي، عاصفة من الانتقادات موجهه من أعضاء مجلس النواب، تتصل باتهامات فساد مالي وإهدار ممتد للمال العام، واستعمال الهوى فى الاختيارات والتعيينات.

اتهامات بالفساد المالي والإداري تواجه أحمد مجاهد

ورغم تقديم عدد من طلبات الإحاطة موجهه إلى أحمد مجاهد بشأن اتهامات فساد مالي، إلا أنه لم يحضر إلى البرلمان أمس، مقدمًا اعتذار بعدم الحضور، وهو الأمر الذى أغضب عدد كبير من أعضاء مجلس النواب.

كما وجه أعضاء البرلمان انتقادات حادة لرئيس اتحاد الكرة أحمد مجاهد، بشأن عدم حضوره حيث قال النائب أحمد الألفي:" أقسم بالله سأقوم بتقديم بلاغ فى أحمد مجاهد فى مجلس الدولة، الباشا التى مش عاجبة البرلمان".

ويتبع أحمد مجاهد، وفقًا لتصريحات النواب نوعًا من الترهيب، حيث قام بغلق نادي منيل شيحة، والذى يملكه النائب حسام عاشور، إذ وصفه بالفاسد ويسعى للنيل من النواب.

مطالب برلمانية بسحب الثقة من أحمد مجاهد

وأضاف:" أحمد مجاهد قام بغلق النادي كنوع من عقاب النواب، والذى كان قد كشف فساده، مضيفًا:" هل يذبح مجاهد القطة للنواب عندما أغلق ملعب منيل شيحة.

كما وجه النائب أسامة عبدالعاطي، انتقادًا حادًا لرئيس اتحاد الكرة أحمد مجاهد، حيث قال:"" مجاهد يتعامل كأقطاعي وصاحب عزبة يتعامل معها بفساد ممنهج، مطالبًا بإقالته فورًا وحل الاتحاد.

يوسف الحسيني يطالب إحالة أحمد مجاهد إلى النيابة العامة

هذا وطالب أعضاء مجلس النواب، سحب الجنسية المصرية من أحمد مجاهد، وإحالته فورًا للنيابة العامة، وهذا ما أشار إليه النائب يوسف الحسيني، الذى قال:" ليس لنا علاقة بمشكلات أحمد مجاهد النفسية، سواء وهو صغير كان بيخمس بالموتوسكل أو غيره، و شايف ان لنا دور تشريعي، بتعديل القانون، وكذلك إحالة المخالفات المالية والإدارية المنسوبة للاتحاد الي النيابة العامة، ومن ثم يتم إيقاف أحمد مجاهد بموجب القانون".