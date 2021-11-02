أداء اليمين القانونية لمعاوني النيابة الإدارية الجدد «صور»

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شهد المستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء الموافق ٢/ ١١/ ٢٠٢١، وبتشريف معالي المستشار عمر مروان - وزير العدل، أداء اليمين القانونية لمعاوني النيابة الإدارية الجدد من دفعتي ٢٠١٣ و٢٠١٤ وذلك بمقر وزارة العدل.

دوت الخليج

واستُهلت مراسم أداء اليمين بكلمة ألقاها المستشار عزت أبو زيد – رئيس هيئة النيابة الإدارية، رحب فيها بمعالي المستشار عمر مروان - وزير العدل، مهنئًا معاوني النيابة الجدد ووجه تحية تقدير لفخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لإصداره قراري تعيين الدفعتين.

كما طالب الأعضاء الجدد، أن يكونوا على قدر المسؤولية لحمل رسالة العدالة المقدسة، وأكد على ضرورة التحلي بالتقاليد القضائية العريقة القائمة على احترام الدستور والقانون وتحقيق العدالة.

وأنهى رئيس هيئة النيابة الإدارية كلمته، مؤكدًا على دور أعضاء النيابة الإدارية المقدس في حماية الوطن، متمنيًا لهم التوفيق في أداء رسالتهم السامية لترسيخ قيم العدالة وإرساء سيادة القانون .

كما تفضل المستشار عمر مروان وزير العدل، بإلقاء كلمته التي رحب فيها بالمستشار عزت أبو زيد - رئيس هيئة النيابة الإدارية، وهنأ المعاونين الجدد، وطالبهم بالإخلاص والتفوق والاهتمام بالعلم والاجتهاد ليكونوا خير ممثلين للهيئة القضائية العريقة، مؤكدًا أن وزارة العدل لن تدخر جهدًا في دعمهم وصقل مهاراتهم بما يكفل لهم أداء رسالتهم لمكافحة الفساد وحماية المال العام لإقامة دولة القانون تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي الختام، قام كل من معالي المستشار عمر مروان - وزير العدل، ومعالي المستشار عزت أبو زيد - رئيس هيئة النيابة الإدارية، بتبادل الدروع التذكارية.

ومن جانبه صرح المستشار أحمد مرسي - الأمين العام للمجلس الْأعلى للنيابة الإدارية، أن الكشف الطبي لمعاوني النيابة الجدد، سوف يجرى بمقر رئاسة النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر، يومي الأربعاء والخميس الموافقين ٣ و ٤ / ١١ / ٢٠٢١.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطاراً من العميد حازم عفت مأمور مركز بنها بأنه حضر إلي المركز "ن. ح" 25 سنة ربة منزل مقيمة ميت عاصم مركز بنها لتقديم بلاغاً باختفاء نجلتها «ج. م» 5 سنوات واتهمت الفتاة «أ. م» 17عامًا، باصطحاب نجلتها ولم تعد.

وبعد تقنين الإجراءات اللازمة أشرف اللواء محمد العناني مدير المباحث الجنائية والعقيد أحمد خطاب رئيس المباحث الجنائية علي ضبط المتهمة بدائرة مركز شرطة الجمالية بالقاهرة كانت تتسول بها في منطقه الحسين.

وكشفت تحريات إلي المتهمة جلست بجوار منزل الطفلة، واحسنت الأم لها وادخلتها المنزل وقدمت الطعام والشراب لها ولكنها غافلتها في الليل واستدرجت الطفلة وتوجهت بها إلي منطقة الحسين بالقاهرة للتسول بها.