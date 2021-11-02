/659397/أزمات-كهربا-وجع-في-رأس-موسيماني-قبل-القمة

يدخل النادي الأهلي تحت قيادة موسيماني معسكراً مغلقاً لمباراة القمة أمام الزمالك يوم الجمعة القادمة ضمن الجولة الثالثة من الدوري العام.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وحدثت مناوشات بين كهربا وموسيماني قبل الديربي المنتظر تحديدا منذ اللقاء الماضي، خلال المؤتمر الصحفي عندما ناقش موسيماني أحد الصحفيين وسأله عن جلسته السرية مع كهربا، ليرد المدرب الجنوب أفريقي بأنه عرف من يسرب أخبار الفريق، في إشارة منه بأن اللاعب هو من يسرب الأخبار للاعلام.

وليست تلك الأزمة الأولى لكهربا مع موسيماني، حدث من قبل بينهم مشادة خلال المران أستبعد على أثرها كهربا من حسابات موسيماني، ولم يشارك لفترة كبيرة، لتحدث أزمة جديدة بينهم مرة أخرى قبل لقاء الزمالك الهام.

ويريد موسيماني الحفاظ على هدوء الفريق خلال تلك المرحلة الهامة، فمن المتوقع عدم أعتماده على اللاعب في ظل الحالة المتوترة بينهم.

ويعد كهربا ليس الخيار الأساسي لموسيماني خلال مشوارة مع الأهلي، وحتى في بعض الأحيان لا يشاركه كبديل، ربما يرجع ذلك إلى العلاقة الغير مستقرة بينهم، أوعد أقتناع المدرب بإمكانياته الفنية.

يعتمد الفريق في الفترة الحالية على بيرسي تاو وميكيسوني بشكل أساسي في مركز الجناح، وشارك حسين الشحات بديلا في اللقاء الماضي أمام البنك الأهلي في لإشارة لإبتعاد كهربا عن تشكيلة الأهلي خلال مباراة الزمالك القادمة.

ويعتلي الأهلي صدارة ترتيب الدوري العام برصيد 6 نقاط بفارق الأهادف عن الزمالك، الذي يأتي بالمركز الثاني، مما سيشهد لقاء حماسي بين الفريقين، وكلاً منهم يلعب من أجل الفو وأقتناص الثلاث نقاط.

موسيماني: من الجيد أن يكون لديك العديد من اللاعبين الجاهزين

كشف الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الأهلي، عن سعادته بالفوز على البنك الأهلي، بنتيجة هدف دون رد في لقاء الجولة الثانية من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي: طالبت اللاعبين بين شوطي مباراة البنك الأهلي بالاعتماد على العرضيات بشكل أفضل في الشوط الثاني، لأن العرضيات كانت كثيرة في الشوط الأول، ولم أطلب منهم ذلك في ظل عدم وجود مهاجم ذي قامة طويلة يتعامل معها".

تصريحات بيتسو موسيماني:

وقال: "من الجيد أن يكون لديك العديد من الأسماء واللاعبين في مختلف المراكز في أتم الإستعداد، سواء في المشاركة كبديل أو اللعب أساسي".

وردا على سؤال عن عدم مشاركة كهربا قائلا: "أتحدث مع كل اللاعبين، وأعدهم بالمشاركة في المباريات، بدليل أن محمد شريف الذي سجل 26 هدفا في الموسم الماضي لم يشارك أمام الإسماعيلي".

وأضاف: "إيقاع الأهلي تراجع بعض الشيء بعد تسجيل هدف التقدم، وأجرينا تغييرات لتنشيط حالة الفريق الهجومية.

واختتم: "طريقة اللعب في مباراة الأهلي تغيرت في الشوط الثاني خلال المباراة وفقا لظروف اللعب، وكان لنا أكثر من فرصة للتسجيل".