/659398/النائب-محمد-منظور-لقاءات-الرئيس-بقمة-جلاسكو تعزز-أوجه-التعاون-في-شتى-المجالات

محمد منظور ، قال النائب محمد منظور ، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ، والتي تستضيفها مدينة جلاسكو ببريطانيا، تأتي في ضوء الدور المحوري الذي تقوم به مصر على المستويين الإقليمي والدولي في إطار مفاوضات تغير المناخ.

النائب محمد منظور: القيادة السياسية حريصة على مواجهة التحديات

وأضاف النائب محمد منظور، أن إعلان الرئيس السيسي بأن مصر من الدول التي بادرت بتطبيق نموذج تنموي مستدام يهدف إلى الوصول بالمشروعات الخضراء إلى 50% بحلول 2025 و100% بحلول 2030 يؤكد مدى حرص القيادة السياسية على مواجهة التحديات التي تواجهها وإدراكها الكامل بمشاركة دول العالم في إيجاد حلول لتلك الأزمة.

النائب محمد منظور يشير إلى قرارات الحكومة بشأن مواجهة ظاهرة تغير المناج

وأكد النائب محمد منظور، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية خلال السنوات الماضية اتخذت حزمة من القرارات بشأن مواجهة ظاهرة تغير المناخ أبرزها إنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم بأسوان، وكذلك إعادة هيكلة المجلس الوطني للتغيرات المناخية ليصبح تحت رئاسة مجلس الوزراء، بالإضافة إلى قيام الحكومة بتحديث إستراتيجيتها للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وإطلاق "سندات خضراء" بقيمة 750 مليون دولار، لتمويل المشروعات الخضراء خاصة في مجال النقل النظيف، وكذلك زيادة حجم الاستثمارات في مشروعات تعزز الطاقة المتجددة، وخاصة الهيدروجين الأخضر، وإدارة الموارد المائية.

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النائب محمد منظور: لقاءات الرئيس السيسي بقمة «جلاسكو» استهدفت تعزيز أوجه التعاون

كما أكد النائب الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، أن اللقاءات التي عقدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع رؤساء الدول، ورؤساء الوزراء، على هامش قمة "جلاسكو" استهدفت تعزيز أوجه التعاون في شتى المجالات، خاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري في ظل الجهود المصرية لتحسين مناخ الأعمال وتشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في ضوء البنية التحتية الحديثة والمُتكاملة الأركان التي باتت تتمتع بها مصر حاليًا.