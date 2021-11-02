/659400/رئيس-إسكان-النواب-يعلن-عن-زيارة-ميدانية-لمطروح-بشأن-أزمة-النجوع-والتجمعات-هنشوف-الأمور-على-أرض-الواقع

أعلن المهندس عماد سعد حموده، رئيس لجنة الإسكان والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، تنظيم زيارة ميدانية لمحافظة مطروح للوقوف على أزمة النجوع والتجمعات الواقعة يمين طريق الإسكندرية ومطروح، بواقع ٢٥٠ تجمع ما بين مركز العلمين والضبعة ومطروح، والذين يتم نقلهم من أماكنهم بدون توفير بديل والاكتفاء بتعويضهم ماديا.

دوت الخليج يرصد تعليق رئيس اسكان النواب بشأن ازمات النجوع فى مطروح

أزمات نجوع محافظة مطروح

جاء ذلك أثناء اجتماع اللجنة، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب رزق جالي، حيث طالب النائب بتوفير أماكن بديلة للمتضررين.

وأوضح أن عدد كبير من المناطق والتجمعات السكنية تضررت بسبب المشروعات القومية، قائلا: نحن لا نمانع إقامة مشروعات قومية، ولكن بما لا يتسبب في أي ضرر للمواطنين.

وأشار النائب عماد سعد حموده، إلى أن محافظة مرسى مطروح بها عدد كبير من المناطق المناسبة، لذا فمن الضروري توفير بديل لهؤلاء المواطنين، وعدم الاكتفاء بالتعويض المادي فقط.

وطالب النائب بتشكيل لجنة للمعاينة على أرض الواقع والوقوف على هذه المشكلة.

وتوافق معه أيضا النائب جمال الشوري، عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح، مؤكدا أن هذه الأزمة تخص كل أهالي مطروح، مشيرا إلى أن هناك مساحات كبيرة من الأراضي في مطروح تم نقل ولايتها لهيئة المجتمعات العمرانية.

وأكد المهندس عماد سعد حمودة، أن هذه المشكلة منذ فترة طويلة، والأمر يحتاج للتعرف عليه على أرض الواقع، مؤكدا أنه سيتم مناقشة الأمر بالكامل للوصول إلى حل نهائي.

كما ناقشت اللجنة أيضا طلب إحاطة آخر مقدم من النائب عيسى أبو زيد، بشأن تحويل محطة سملا للصرف الصحي من الحيز العمراني إلى الحيز الصحراوي، بسبب تضرر المواطنين وكذلك المصطافين.

وأكد رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أنه خلال الزيارة الميدانية سيتم مناقشة الأزمة على أرض الواقع.