/659402/بسبب-الجيرة--ضبط-المتهم-بالشروع-في-قتل-شاب-بسلاح-أبيض-في-الجيزة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الثلاثاء، بقيادة اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، في إلقاء القبض على عاطل المتهم بالشروع في قتل شاب بسلاح أبيض بسبب مشاكل الجيره، بشارع المدبح القديم بمحافظة الجيزة.

دوت الخليج تفاصيل الواقعة ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقي المقدم مصطفي عبدالله رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها بإندلاع مشاجرة ووجود مصاب بشارع المدبح القديم بدائرة القسم. مشاكل الجيرة وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وبالفحص أتضح نشوب مشاجرة بين المجني عليه وعاطل جاره بسبب مشاكل الجيره، وخلال المشاجرة المتهم علي المجني عليه بسلاح أبيض«سكين»، مما نتج عنه إصابته في بطعنه في منطقة الرقبة وجروح متفرقة بالساعد والجسد، وتم نقل المصاب إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم. وتحفظت الأجهزة الأمنية على المتهم بطعن جاره، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، والذي أحال الواقعة إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

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