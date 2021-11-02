/659404/بالصورنقل-النواب-تناقش-طلبات-الاحاطة-المقدمة-من-الأعضاء

تستكمل لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب وحيد قرقر، وكيل اللجنة مناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: • محمد الطوخي القصبي، بشأن انعدام الرؤية الصحيحة لعملية تطوير طريق القاهرة الإسماعيلية الزراعي والتي لا تتفق مع طبيعة المكان، والغور على أملاك الأهالي وعدم تخطيط مداخل القرى والعزب الواقعة عليه.

محمد عبدالسلام حجازي، بشأن ضرورة إنشاء كوبري علوي على الطريق الزراعي أمام قرية كفر مساعد وكوبري أمام قرية صفط الحرية بمركز إيتاى البارود- البحيرة. النائب أحمد الشيشينى، بشأن الحاجة الضرورية إلى تطوير الطريق الرابط بين محافظتي الغربية والبحيرة بداية من كوبرى كفر الزيات بمحافظة الغربية حتى قرية النجيلة مروراً بقرية شابور بمحافظة البحيرة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالصور..نقل النواب تناقش طلبات الاحاطة المقدمة من الأعضاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.