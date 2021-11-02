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رياضة النواب تناقش طلبات إحاطة بشأن بعض مراكز الشباب فى محافظة المنيا«صور»

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ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمود حسين، موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من:

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع لجنة الشباب والرايضة بالبرلمان 

اجتماع رياضة النواب اليوم 

النائب أبو العباس فرحات، بشأن غلق الصالة المغطاة بإستاد الاسكندرية. النائب أحمد حتة، بشأن إقامة مركز شباب بقرية اشنين مركز مغاغة – محافظة المنيا. النائب رياض عبدالستار، بشأن سرعة دعم مادي لنادي ملوي الرياضي بمحافظة المنيا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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