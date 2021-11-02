رامي بركات الأخ الغير شقيق لهيثم أحمد زكي يحتفل بحفل زفافه..«صور»

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احتفل رامي عز الدين بركات، الأخ غير الشقيق، للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، بحفل زفافه مساء أمس الاثنين، في إحدى الدول العربية، وسط حضور الأقارب والأصدقاء.

دوت الخليج يستعرض لقطات من حفل زفاف الأخ غير الشقيق لهيثم أحمد زكي.

والد رامي يشارك جمهوره صور من حفل الزفاف

نشر والد رامي صورة من حفل زفاف نجله، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق عليها متمنيًا السعادة له ولزوجته قائلًا: "ابني الحبيب الأمير رامي وأميرته.. تهانينا، أتمنى لك حياة طويلة سعيدة وصحية".

ومن قبل أعلن رامى خطوبته الأولى من فتاة ذات أصول تركية، في شهر أكتوبر 2020، حيث نشر وقتها صور من الحفل عبر حسابه على فيس بوك، وظهرت صورة والدته هالة فؤاد تزين الحائط فى الخلفية، وبعد مرور 4 شهور، أعلن والده الانفصال دون كشف أي تفاصيل.

يذكر أنّ رامي عز الدين بركات، قد تصدر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، إبان وفاة أخوه غير الشقيق هيثم أحمد زكي، في نوفمبر عام 2019، حيث إنه صار الوريث الشرعي والوحيد لثروة الفنان أحمد زكي، ليدخل في مرحلة جمع المقتنيات ومحاولاته للتبرع بجزءٍ منها، لوزارة الثقافة بشأن تأسيس متحف خاص بـ«النمر الأسود»، لاسيما وأنه يُقيم في إحدى الدول الأوربية ولا يُقيم في مصر منذ طفولته.

السيرة الذاتية لرامي بركات

رامي بركات شقيق الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، من والدته الفنانة الراحلة هالة فؤاد التي رحلت عن دنيانا يوم 10 مايو عام 1993 بعد صراع مع المرض، وكانت سبق وتزوجت الفنان الراحل أحمد زكي، وأنجبت نجلها "هيثم"، ثم انفصلت عنه وتزوجت رجل الأعمال عزالدين بركات، وأنجبت ابنها "رامي"، ورحل الفنان الشاب هيثم أحمد زكي بشكل مفاجئ يوم 7 نوفمبر عام 2019