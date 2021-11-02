الحكومة تدرس إمكانية إطلاق معاش تأمينى للفئات الأولى بالرعاية من المزارعين

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى لاستعراض دراسة إمكانية إطلاق معاش تأمينى للفئات الأولى بالرعاية من المزارعين "معاشك بإيدك"، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".





وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تضع ملف الحماية الاجتماعية فى مقدمة أولوياتها، لكافة فئات وشرائح المجتمع، لافتا إلى أن اجتماع اليوم يأتى لمناقشة إمكانية إطلاق معاش تأمينى لأهالينا من الفئات الأولى بالرعاية من المزارعين، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فى هذا الصدد، وذلك بهدف توفير حياة لائقة للمزارعين، وتشجيعهم على التعامل مع المؤسسات المالية الرسمية.

من جانبها، استعرضت، نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، عناصر المنتج التأمينى المقترح "معاشك بأيدك"، حيث أوضحت قيمة الاشتراكات الخاصة بالمعاش التأمينى للمزارعين، والتى سيقوم خلالها المشتركون بتسديد دفعة أولى مرة واحدة، ودفع أقساط دورية لمدد محددة لحين بلوغ سن التقاعد الذى يحدده المشترك (سن الاستحقاق) بهدف زيادة قيمة المعاش التكميلى، فيما سيكون الاستحقاق فى صورة مكافأة دفعة واحدة نقدية أو فى شكل شهادة استثمارية حين بلوغ سن الاستحقاق أو فى حالة حدوث الوفاة أو الإصابة بالعجز الكلى.

كما أشارت إلى عدد من عوامل جذب العمالة فى مجال الزراعة تحت مظلة المبادرة المقترحة، والتى تشمل تقديم مزيد من التوعية بالمزايا التأمينية والمساعدة فى تبسيط الإجراءات، وتسهيل إجراءات التسجيل وسداد الاشتراكات من خلال الوسائل التكنولوجية الحديثة، وإضفاء ميزة التأمين الصحى والتأمين على الحياة حين الاستحقاق: التقاعد أو الوفاة، أو العجز الكلى، وإتاحة قروض بفوائد بسيطة بضمان وثيقة الاشتراك التأمينى، وذلك بالتنسيق مع الهيئة القومية للتأمين.

واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعى، الوضع القائم لعمال الزراعة بمصر، مشيرة إلى أن أعداد العاملين بلغت نحو 5 ملايين عامل تقريبا عام 2020 وفقا لإحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، فيما بلغ إجمالى أعداد الجمعيات التعاونية الزراعية فى مصر 5800 جمعية، تتضمن جمعيات الائتمان الزراعى، والإصلاح الزراعى، والأراضى المستصلحة، والثروة المائية، وبلغ عدد الأعضاء المساهمين فيها 4 ملايين و700 ألف عضو.

كما استعرضت عددا من التجارب الدولية بشأن مد مظلة الحماية الاجتماعية لعمال الزراعة، وأهم محاور تدخل الحكومات لتحفيز مشاركة المزارعين فى منظومة التأمينات الاجتماعية طبقا للدراسات والبحوث الدولية، وتمثلت هذه المحاور فى تطوير الإطار التشريعى والمؤسسى اللازم، وتصميم الحزم التأمينية، وإتاحة منافذ لتقديم الخدمات فى المناطق الريفية وتسهيل الإجراءات الادارية، وتنظيم الحملات التوعوية والمعلوماتية لرفع الوعى، وإنشاء وتفعيل آليات لمتابعة الالتزام بالتسجيل والسداد الدورى للأقساط التأمينية.

وفى ختام اللقاء، وجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من التصور النهائى لدراسة مبادرة "معاشك بإيدك"، تمهيدا لعرض نتائجها على رئيس الجمهورية، كما كلف بوضع التصورات الخاصة بالخطوات القادمة لإطلاق تشغيل تجريبى للمبادرة، بغرض تقييمها، على أن يتم اختيار إحدى المحافظات لتكون بمثابة نموذج لبدء المبادرة.