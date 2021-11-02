إنفو جراف.. أرقام قياسية لقناة السويس خلال أكتوبر

جدة - نرمين السيد - أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، بأن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال شهر أكتوبر 2021 سجلت أرقامًا قياسية غير مسبوقة محققة أعلى حمولة شهرية فى تاريخ القناة قدرها 112.1 مليون طن.





ويوضح الإنفو جراف التالى الأرقام القياسية التى حققتها قناة السويس خلال شهر أكتوبر : وأشار رئيس الهيئة، إلى أن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال شهر أكتوبر 2021 سجلت عبور 1847 سفينة مقابل عبور 1620 سفينة خلال شهر أكتوبر من العام الماضى بفارق 227 سفينة بنسبة زيادة قدرها 14%، فيما بلغت إجمالى الحمولات الصافية 112 مليون 100 ألف طن مقابل 100 مليون و600 ألف طن خلال شهر أكتوبر من العام الماضى بفارق 11 مليون و500 ألف طن بنسبة زيادة بلغت 11.4 %.

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