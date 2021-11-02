مندوب مصر يعقد اجتماعا تشاوريا فى مستهل رئاسة مجلس السلم والأمن الإفريقى

جدة - نرمين السيد - عقد السفير دكتور محمد جاد، سفير جمهورية مصر العربية لدى إثيوبيا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الإفريقى، اليوم الثلاثاء، فى مستهل شهر الرئاسة المصرية لمجلس السلم والأمن الإفريقى، اجتماعا تشاوريا مع وفود الدول الإفريقية الثلاث كينيا والنيجر وتونس أعضاء مجلس الأمن الدولى.





وشارك فى الاجتماع، وفد سان فينسينت وجرينادين وكذلك العضوين المنضمين لمجلس الأمن مطلع العام المقبل غانا والجابون. وذكرت سفارة مصر باديس أبابا، فى بيان صحفى، أن السفير محمد جاد أكد خلال اللقاء حرص مصر على تطوير التعاون والتنسيق مع الثلاثى الإفريقى بمجلس الأمن لتوحيد الرسائل والمواقف الإفريقية تجاه قضايا السلم والأمن. كما استعرض السفير المصرى أهم ملامح برنامج الرئاسة المصرية الحالية لمجلس السلم والأمن الإفريقى على صعيد الجلسات الموضوعية وكذلك التطورات الخاصة بدول بعينها، حيث تم الاتفاق على مواصلة التشاور والتنسيق خلال الشهر الجارى خاصة فى ظل تمثيل القضايا الإفريقية حوالى 60% من أجندة مجلس الأمن الدولى.

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