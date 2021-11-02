صور-رئيس النيابة الإدارية ووزير العدل يشهدان حلف اليمين للأعضاء الجدد  

جدة - نرمين السيد - شهد المستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، وبتشريف المستشار عمر مروان وزير العدل، أداء اليمين القانونية لمعاونى النيابة الإدارية الجدد من دفعتى 2013 و2014 وذلك بمقر وزارة العدل.





واستُهلت مراسم أداء اليمين بكلمة ألقاها المستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، رحب فيها بالمستشار عمر مروان وزير العدل، مهنئًا معاونى النيابة الجدد ووجه تحية تقدير لفخامة الجمهورية عبدالفتاح السيسى لإصداره قرارى تعيين الدفعتين.

كما طالب الأعضاء الجدد، أن يكونوا على قدر المسؤولية لحمل رسالة العدالة المقدسة، وأكد على ضرورة التحلى بالتقاليد القضائية العريقة القائمة على احترام الدستور والقانون وتحقيق العدالة، وأنهى كلمته، مؤكدًا على دور أعضاء النيابة الإدارية المقدس فى حماية الوطن، متمنيًا لهم التوفيق فى أداء رسالتهم السامية لترسيخ قيم العدالة وإرساء سيادة القانون.

كما تفضل المستشار عمر مروان، وزير العدل، بإلقاء كلمته التى رحب فيها بالمستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، وهنأ المعاونين الجدد، وطالبهم بالإخلاص والتفوق والاهتمام بالعلم والاجتهاد ليكونوا خير ممثلين للهيئة القضائية العريقة، مؤكدًا أن وزارة العدل لن تدخر جهدًا فى دعمهم وصقل مهاراتهم بما يكفل لهم أداء رسالتهم لمكافحة الفساد وحماية المال العام لإقامة دولة القانون تحت قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وفى الختام، قام كل من المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، بتبادل الدروع التذكارية.

ومن جانبه، صرح المستشار أحمد مرسى، الأمين العام للمجلس الْأعلى للنيابة الإدارية، أن الكشف الطبى لمعاونى النيابة الجدد، سوف يجرى بمقر رئاسة النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر، يومى الأربعاء والخميس الموافقين 3 و 4 نوفمبر 2021.