الزراعة: التفتيش على 384 مركزا لبيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية

تشن وزارة الزراعة من خلال مديريات الطبية البيطري، حملات مكبرة على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية بمختلف المحافظات للكشف عن أية مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أوتداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو إغلاقها أو تقنين أوضاعها وفقًا للاشتراطات التي تحددها الجهات المختصة.

حيث قامت مديريات الطب البيطري بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية بشن حملة مكبرة في 14 محافظة وهي (الشرقية، الغربية، بنى سويف، الجيزة، البحيرة، دمياط، جنوب سيناء، الإسماعيلية، قنا، الفيوم، الإسكندرية، مطروح، الدقهلية، المنوفية) حيث قامت الحملة بالمرور والتفتيش على 384 مركز لبيع وتداول الأدوية واللقاحات في المحافظات خلال شهر أكتوبر، وتم رصد 168 مركز مخالف ما بين العمل بدون ترخيص ووجود ادوية منتهية الصلاحية ووجود ادوية محظورة او مجهولة المصدر وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات.

وتم إصدار 25 قرار إداري لإغلاق العيادات والمراكز البيطرية المخالفة والتي تعمل بدون ترخيص بـ109 منشآت بيطرية بمحافظات: (الشرقية – بنى سويف – الغربية – قنا – الفيوم – الإسكندرية – الإسماعيلية – الجيزة – دمياط – البحيرة – مطروح – الدقهلية - المنوفية)، تم عمل 2 محضر جنح بمحافظتي قنا، الإسكندرية، وتم عمل 22 محضر إداري بمحافظات: الشرقية – الغربية - بنى سويف – الإسماعيلية - المنوفية.

كما تم تنفيذ قرارات الاغلاق لـ35 مركز بيطري مخالف بمحافظات: بنى سويف - الغربية – الفيوم – الدقهلية.

ومن جهته أكد الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ان الهيئة اعتمدت عدة إجراءات تنفيذية رقابية على الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية للتأكد من اللقاحات المنتجة سواء من القطاع العام أو الخاص، وتتبع أماكن توزيعها وتخزينها ومراجعة سلسلة التبريد للقاحات لضمان وصولها إلى المربين بحالة جيدة.