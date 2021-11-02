البيئة: ضرورة الربط بين موضوعات تغير المناخ والتنوع البيولوجي والحد من استخدام...

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالمدير الدولي للشركة العالمية للعمل البلاستيكي التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي كريستين هيوجز ، لمناقشة سبل دعم مصر لقيادة مواجهة التلوث البلاستيكي، بدعم تجربة مصر في إصدار قانون إدارة وتنظيم المخلفات، والدروس المستفادة من الشراكات الحالية للمنتدى بين القطاعين العام والخاص.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال اللقاء إلى تجربة حساب الانبعاثات لتقليل استخدام البلاستيك، وأهمية الربط بين موضوعات تغير المناخ وصون التنوع البيولوجي والحد من استخدام البلاستيك خاصة في منطقة المتوسط باعتبار مصر عضو في اتحاد من أجل المتوسط، والعمل على إطلاق مبادرة للربط بين الموضوعات الثلاث ضمن فعاليات مؤتمر المناخ القادم COP27.

واوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء، انه قد ناقش الربط بين السياحة المستدامة والحد من استخدام البلاستيك، وسبل الوصول لمدينة شرم الشيخ خالية من البلاستيك قبل إقامة مؤتمر المناخ القادم في ٢٠٢٢.

يأتي اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات الثنائية التي تعقدها وزيرة البيئة على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ بجلاسكو COP26، لتوسيع قاعدة الشراكة على المستويين الإقليمي والدولي لدعم جهود مصر في العمل المناخي.