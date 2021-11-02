نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قروض المعاشات من البريد المصري طريقة الحصول على القرض من البريد بضمان المعاش في المقال التالي

قروض المعاشات من البريد المصري حيث يعد من الجهات التي تطرح الكثير من الفرص الاستثمارية فقامت بتقديم قروض للمعاشات من أجل دعم عدد كبير من المواطنين ومحاولة مساعدتهم ماليًا ومساندتهم من أجل الحصول على مشروعات متناهية الصغر، ويأتي ذلك تحت بند تحقيق سياسة الشمول المالي، وقد قام الدكتور شريف فاروق وهو رئيس مجلس إدارة هيئة البريد القومية على التأكيد على أن أصحاب المعاشات من حقهم الحصول على قروض من البريد المصري من 5000 جنيه إلى 100.000 جنيه مصري وسوف نتعرف على الأوراق المطلوبة وشروط قرض المعاش من الهيئة البريدية المصرية. قروض البريد للمعاشات تشمل تلك القروض المشايع التجارية والزراعية والصناعية والمشروعات الخدمية سواء الصغيرة أو متناهية الصغر.

يتم رد قيمة القرض إلى البريد خلال سنة بحد أدنى إلى 3 سنوات كحد أقصى.

يمكن بشكل مباشر أن يحصل عدد كبير من المواطنين على القروض من خلال هيئة البريد.

بالإضافة إلى أن هناك عدد كبير من البنوك المصرية ورجال الأعمال في استعداد تام لتمويل كافة المشاريع الصغيرة.

حيث تتعهد هيئة البريد المصرية بالعمل على تقديم كافة الخدمات اللازمة للمواطنين للاستفادة من تلك القروض. المستندات المطلوبة للحصول على قرض المعاشات تقديم نموذج طلب قرض المعاشات من أجل الحصول على القرض.

صورة من البطاقة الشخصية.

إيصال مرافق جديد ( إيصال كهرباء، إيصال غاز، إيصال ماء).

تقديم بيان للمعاش يكون معتمد من الهيئة الخاصة بتحويل المعاش. طريقة الحصول على تمويل المعاشات وضح الدكتور شريف فاروق رئيس الهيثة القومية للبريد المصري عن أن الطلبات يتم تلقيها من المواطنين من خلال هيئة البريد.

ثم يتم عرض طلبات التمويل والقروض على الشركة من أجل حصول المواطن على قيمة التمويل.

يقوم البريد التابع له المواطن الذي على المعاش بصرف التمويل وخصم الأقساط الشهرية من خلال المعاش عبر البريد.

تمويل المشروعات متناهية الصغر من البريد 100 ألف أقصى حد.

يجب رد التمويل خلال سنتين إلى ثلاث سنوات من تاريخ أخذ القرض.

إن صرف التمويل الخاص بقروض المعاشات يكون بالتعاون مع شركة تمويلي وبين هيئة البريد المصري.

تقوم الدولة بعمل ذلك التمويل للمواطنين من أجل تحقيق سياسة الشمول المال التي تقوم الدولة بالسعي لتحقيقها. الوسوم عمر شويل - جدة قروض المعاشات من البريد المصري طريقة الحصول على القرض من البريد بضمان المعاش - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قروض المعاشات من البريد المصري طريقة الحصول على القرض من البريد بضمان المعاش على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.