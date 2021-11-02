القبض على تشكيل عصابي سرق مبلغًا ماليًّا من موظف بالقاهرة

/659414/القبض-على-تشكيل-عصابي-سرق-مبلغا-ماليا-من-موظف-بالقاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، في كشف لغز ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة، من موظف بأحد المعاهد الدراسية، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، بأنه أثناء سيره بالسيارة قيادته بدائرة القسم وبحوزته عدد 2 حقيبة، الأولى بداخلها مبلغ مالي مليون جنيه.

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والثانية بداخلها مبلغ مالي 889 ألف جنيه أيضا، خاصتين بعمله في وجهته لإيداع المبالغ المالية في بنك، فوجئ بعدد 3 أشخاص يستقلون سيارة أجبروه على التوقف بالسيارة ورش أحدهم سائلًا على وجهه، واستولوا على إحدى الحقيبتين كرهًا عنه، ولم ينجحوا في سرقة الحقيبة الأخرى لمقاومته لهم.

الاستعانة بالتقنيات الحديثة

بإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، حيث أتضح أن وراءها 4 أشخاص.

القبض على شخصين من المتهمين

بعد تقنين الإجراءات اللازمة، تم القبض على شخصين من المتهمين،صاحب السيارة، وربة منزل، وبمواجهتهما أقرت السيدة بأنه نظرًا لعمل زوجها بذات الجهة التي يعمل بها المجني عليه وعلمه بمواعيد إيداع المبالغ المالية بالبنك، اختمرت في ذهنهما فكرة سرقته، وتوجها إلى مكان عمل المبلغ وتقابلت معه بدعوى رغبتها في إلحاق نجلها بالدراسة بالمعهد محل عمله، وبتاريخ الواقعة تواصلت معه.

ونجحت في استدراجه واستقلت بصحبته السيارة وعاونت باقي المتهمين على تحديد خط سيره، وأيد أحد المتهمين أقوالها.

تم بإرشادهما ضبط مبلغ مالي من متحصلات الواقعة، وإسبراي رش، والسيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة. وباستدعاء المُبلغ تعرف على المتهمين، واتهمهم بسرقته بالإكراه.