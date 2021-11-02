/659415/لتحقيق-أرباح-غير-مشروعة--ضبط-3-مصانع-عشوائية-لتصنيع-الأسمدة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، بقيادة اللواء محمود توفيق، مكافحة الجرائم المتعلقة بمستلزمات الإنتاج الزراعي المغشوشة والمقلدة مجهولة المصدر، اليوم الثلاثاء.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل ضبط 3 مصانع عشوائية لتصنيع الأسمدة مصانع عشوائية بنطاق الجيزة وكشفت تحريات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام بعض الأشخاص بإقامة مصانع عشوائية بنطاق الجيزة، يتم من خلالها إنتاج وتعبئة المخصبات والأسمدة الزراعية المغشوشة والمقلدة بإستخدام مواد خام مجهولة المصدر تمهيدا لطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة. ضبط «3 » مصانع لإنتاج وتعبئة الأسمدة وبعد تقنين الإجراءات اللازمة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزةـ والجهات المختصة تم استهدافها، نتج عن جهودها ضبط «3 » مصانع لإنتاج وتعبئة الأسمدة والمخصبات الزراعية «بدون ترخيص» وضبط بداخلهم كميات كبيرة من أسمدة ومخصبات زراعية مغشوشة ومقلدة بإجمالى «2352 طن مواد خام ومنتج نهائى أسمدة ومخصبات زراعية مغشوشة ومقلدة ومنسوب إنتاجها لكبرى الشركات الحكومية والاستثمارية المرخصة».

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