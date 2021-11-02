اقتصادية النواب: وزارة التعاون ساهمت في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية بالتزامن مع كوورنا«فيديو»

/659417/اقتصادية-النواب-وزارة-التعاون-ساهمت-في-مواجهة-التحديات-الاقتصادية-والاجتماعية-بالتزامن-مع-كوورنافيديو

قال النائب أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن كل دولة تتعامل مع الازمات التي تقابلها بطريقتها الخاصة، مشيرا إلى أن منذ بداية 2020 تعاملت الدول مع أزمة كورونا بعدد من الطرق منها اتخاذ سياسة الاغلاق الكلي او الجزئي، كما أن هناك التزمت بشكل كبير بالاجراءات الاحترازية .

دوت الخليج جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بحضور وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، مضيفا أن وزارة التعاون كان لها دور كبير في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي نجمت عن جائحة كورونا. اقتصادية النواب: وزارة التعاون ساهمت في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية بالتزامن مع كوورنا وأوضح سمير أن أزمة كورونا شهدت اتفاقيات كثيرة من وزارة التعاون الدولي لدعم قطاع الصحة لتوريد اجهزة طبية ودعم المستشفيات، مقدما الشكر لهذه الجهود التي ساهمت في تجاوز المهنة. وتحدث سمير عن أزمات الطاقة سواء البترول والغاز، مشيرا غلى ان هذه الأزمات عالمية، حيث أنه في بداية شهر 7 لعام 2020 شهدت أسعار المواد البترولية تزايد كبير نظرا لزيادة الطلب عليها، ثم بعد ذلك ظهرت أزمة الغاز.

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