اليوم.. سميرة سعيد وزياد برجي يحييان ثان ليالي مهرجان الموسيقى العربية

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تستعد الديفا سميرة سعيد، مساء اليوم الثلاثاء، لإحياء حفلًا غنائيًا في ثاني ليالي فعاليات مهرجان الموسيقى العربية بدورته الـ 30، وذلك على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.

دوت الخليج يرصد تفاصيل حفل النجمة سميرة سعيد في مهرجان الموسيقة العربية.

وتتغنى سميرة سعيد خلال الحفل تحت قيادة المايسترو محمد عرام بباقة من أجمل أغانيها التي حققت بها نجاحًا واسعًا.

زياد برجي يشارك سميرة سعيد حفل مهرجان الموسيقى العربية

ومن المقرر أن يشاركها في فقرات الحفل النجم اللبناني زياد برجي، والذي يقدم مجموعة من أعماله الغنائية من أشهرها أغنية «شو حلو)، التي حققت نجاحاً كبيرا في عام 2017.

كما يقدم كورال اطفال وشباب مركز تنمية المواهب تحت اشراف الفنان عبد الوهاب السيد قيادة وتدريب الدكتور محمد عبد الستار والدكتورة داليا حسنين مختارات من مؤلفات الطرب العربى وذلك فى السابعة مساء على المسرح الخارجي.

وبدأت في العاشرة صباحا على المسرح الصغير جلسات المؤتمر العلمي المصاحب، حيث تناقش الجلسة الأولى محور الإبداع المعاصر للموسيقى العربية بين التخت والاوركسترا بحضور ضيف شرف المؤتمر الدكتور راجح داوود (مصر) مقررا، رامى شاهين (سوريا ، المانيا)، الدكتور عزيز الورتاني (تونس)، الدكتور عصام معتوق (تونس)، هاني البدري (مصر).

والجلسة الثانية فى الثانية عشر والنصف ظهرا وتناقش محور الكتابة لآلات الموسيقى العربية بين التخت والاوركسترا بحضور الدكتور عصام الجودر (البحرين) مقررا، الدكتور عبد الحميد حمام (الاردن)، الدكتورة احلام اكبر بن الشيخ صالح (الكويت)، الدكتور كمال يوسف على (السودان)، الدكتور مصطفى عباس (العراق).

مهرجان الموسيقى العربية

يذكر أن الدورة 30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية تتواصل لمدة 15 يوما متتالية على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة «لنافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية»، محافظة البحيرة في أوبرا دمنهور ومحافظة الإسكندرية بمكتبة الإسكندرية التي تستضيف الحفلات لأول مرة وتضم 33 حفلا غنائيا وموسيقيا بمشاركة كوكبة من الفنانين من 10 دول عربية هى مصر، لبنان، المغرب، السعودية، العراق، سوريا، تونس، فلسطين، الأردن، عمان.