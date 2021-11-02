بتصويت الجماهير.. كريستيانو رونالدو أفضل لاعب بشهر أكتوبر

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نجح البرتغالي كلايستيانو رونالدو مهاجم فريق مانشستر يونايتد، من تحقيق لقب أفضل لاعب في شهر أكتوبر داخل الشياطين الحمر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشارك كريستيانو رونالدو في الشهر اكتوبر الماضي مع مانشستر يونايتد، في بطولة الدوري الإنجليزي وبطولة دوري أبطال أوروبا.

أهداف رونالدو في شهر أكتوبر:

وشارك كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد في الشهر الماضي في 5 مباريات، في بطولة البريميرليج وبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي سجل فيها رونالدو ثلاثة اهداف، هدفين في بطولة الدوري وهدف في بطولة دوري الأبطال، وهو من أغلي أهداف الدور الثالث من دور المجموعات.

ومن الجدير بالذكر أن البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب الفضل الأول مع مانشستر يونايتد في تحقيق الفوز على أتالانتا بالجولة الثالثة ببطولة دوري أبطال أوروبا بدور المجموعات.

نتيجة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد:

انتهت أحداث المباراة بين ليفربول ومانشستر يونايتيد، بنتيجة خمسة أهداف دون رد، لصالح الريدز، في لقاء الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن الجدير بالذكر أنه لم يخسر ليفربول أمام يونايتد في الزيارات الأربعة الأخيرة لملعب أولدترافورد في الدوري الإنجليزي، ويسعى فريق يورغن كلوب للبقاء دون هزيمة للمباراة الرابعة على التوالي للمرة الأولى منذ أكتوبر 1992.

محمد صلاح أمام كريستيانو رونالدو في 5 مباريات:

المباراة الأولى: روما الإيطالي أمام ريال مدريد الإسباني، بدوري أبطال أوروبا لحساب دور الـ16 وفاز العملاق الإسباني بهدفين مقابل هدف.

المباراة الثانية: ريال مدريد أمام رومال الإيطالي، في إياب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، وفاز الفريق الإسباني بثلاثية نظيفة.

المباراة الثالثة: مصر والبرتغال، مباراة ودية استعدادا لكأس العالم 2018 وفازت البرتغال بهدفين مقابل هدف، وسجل صلاح هدف مصر الوحيد.

المباراة الرابعة: ليفربول أمام ريال مدريد، في نهائي دوري أبطال اوروبا، وفاز العملاق الإسباني بثلاثية مقابل هدف واحد، وغادر صلاح المباراة للإصابة.

المباراة الخامسة: ليفربول ومانشستر يونايتد، في الجولة التاسعة بالدوري الإنجليزي، وفار فيها الريدز بخماسية نظيفة، سجل الفرعون فيها هاتريك، وعلى ملعب الشياطين الحمر.