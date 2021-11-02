/659422/وزيرة-التعاون-الدولى-تكشف-لإقتصادة-النواب-أسرار-التضخم-العالمى-وتأثيره-على-الأوضاع-بمصر

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن الاستثمار فى الطاقة التقليدية بعد التعافي اصبح هناك فجوة بين الطلب والعرض، مما يؤثر على اسعار النقل والزراعة والانتاج ويتسبب فى حالة من التضخم، عند صناع القرار خاصة البنوك المركزي ووزارة المالية، ومنها البنك الفيدرالي الامريكي والبنك المركزي الاوروبي، مشيرة إلى أنهما من أهم المؤسسات التي تدعم السياسات النقدية حول العالم، وتواجهم مشكله التصنيف هل هو تضحم مؤقت.

دوت الخليج يرصد تعليق وزيرة التعاون الدولي فى اجتماع اقتصادية النواب التعاون الدولي ولفتت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إلى ان التضخم المؤقت لا يمكن مواجهته لانه يتسبب فى تبعات تؤثر على الاقتصاد والاستثمار والقطاع الخاص، مؤكدا أن استمرار التضخم يتطلب تدخل البنوك المركزية، مشيرة إلى أنه المحك الذي يقع به الاتحاد الفيدرالي الامريكي، والبنك الاوروبي المركزين، حيث أن فى بداية 2020 تم دعم العمالة المؤقتة بدعم مادي وهوما يسمي بالمساندة. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بحضور وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، مضيفا أن وزارة التعاون كان لها دور كبير في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي نجمت عن جائحة كورونا.

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