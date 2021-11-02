/659423/الشوط-الأول-الأهلي-يتعادل-مع-المرج-بهدف-لكل-فريق-صور

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والمرج، بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل فريق.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتمكن محمود عبد المنعم كهربا ان يحرز الهدف الأول للنادي الأهلي، لينتهي الشوط إيجابيا.

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق عن تواجد مصطفى شوبير في مركز حراسة المرمى، بدلا من محمد الشناوي، الذي يعاني من الإصابة مؤخرا، وشكوك حول مشاركتة في لقاء القمة المقبل.

وتعتبر هذه المباراة الودية من أجل تجهيز جميع اللاعبين قبل لقاء الزمالك مساء الجمعة المقبل.

موسيماني يعلن تشكيل الأهلي الرسمي لودية المرج.. شكوك حول مشاركة الشناوي

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، عن تشكيل الفريق لودية المرج.

ويلعب الأهلي مباراة ودية أمام المرج استعدادا لمباراة الزمالك القادمة في بطولة الدوري المصري، لحساب الجولة الثالثة.

ويريد بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي جاهزية جميع اللاعبين قبل لقاء القمة المرتقب الجمعة المقبل.

شهد التشكيل الاساسي للمباراة تغييرات عديدة خاصة عدم مشاركة محمد الشناوي في التشكيل الأساسي وتواجد مصطفى شوبير الحارس البديل.

وفيما يلي تشكيل الأهلي لودية المرج:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: كريم فؤاد، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد هاني

خط الوسط: أحمد عبد القادر، عمار حمدي، محمود كهربا

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، محمد شريف

أزمات كهربا وجع في رأس موسيماني قبل القمة

يدخل النادي الأهلي تحت قيادة موسيماني معسكراً مغلقاً لمباراة القمة أمام الزمالك يوم الجمعة القادمة ضمن الجولة الثالثة من الدوري العام.

وحدثت مناوشات بين كهربا وموسيماني قبل الديربي المنتظر تحديدا منذ اللقاء الماضي، خلال المؤتمر الصحفي عندما ناقش موسيماني أحد الصحفيين وسأله عن جلسته السرية مع كهربا، ليرد المدرب الجنوب أفريقي بأنه عرف من يسرب أخبار الفريق، في إشارة منه بأن اللاعب هو من يسرب الأخبار للاعلام.

وليست تلك الأزمة الأولى لكهربا مع موسيماني، حدث من قبل بينهم مشادة خلال المران أستبعد على أثرها كهربا من حسابات موسيماني، ولم يشارك لفترة كبيرة، لتحدث أزمة جديدة بينهم مرة أخرى قبل لقاء الزمالك الهام.

تشكيل الأهلي والمرج

ويريد موسيماني الحفاظ على هدوء الفريق خلال تلك المرحلة الهامة، فمن المتوقع عدم أعتماده على اللاعب في ظل الحالة المتوترة بينهم.

ويعد كهربا ليس الخيار الأساسي لموسيماني خلال مشوارة مع الأهلي، وحتى في بعض الأحيان لا يشاركه كبديل، ربما يرجع ذلك إلى العلاقة الغير مستقرة بينهم، أوعد أقتناع المدرب بإمكانياته الفنية.

يعتمد الفريق في الفترة الحالية على بيرسي تاو وميكيسوني بشكل أساسي في مركز الجناح، وشارك حسين الشحات بديلا في اللقاء الماضي أمام البنك الأهلي في لإشارة لإبتعاد كهربا عن تشكيلة الأهلي خلال مباراة الزمالك القادمة.

ويعتلي الأهلي صدارة ترتيب الدوري العام برصيد 6 نقاط بفارق الأهادف عن الزمالك، الذي يأتي بالمركز الثاني، مما سيشهد لقاء حماسي بين الفريقين، وكلاً منهم يلعب من أجل الفو وأقتناص الثلاث نقاط.