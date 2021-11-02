/659427/تعرف-على-الموعد-الجديد--لعرض-مسرحية-في-انتظار-بابا-بعد-تأجيل-حفل-الافتتاح

قرر صناع مسرحية «فى انتظار بابا»، تأجيل افتتاح العرض المسرحي الذى كان مقررًا له يوم الأحد الماضى على المسرح القومي بالعتبة.

دوت الخليج يرصد الموعد الجديد لعرض مسرحية «في انتظار البابا» لانتصار بعد تأجيله.

موعد عرض مسرحية «في انتظار البابا» الجديد

ومن المقرر أن يتم افتتاح مسرحية "فى انتظار بابا” يوم الخميس ما بعد القادم، حيث يواصل صناعه إجراء البروفات فى الوقت الراهن .

وكانت الفنانة الكبيرة سميحة أيوب قد اعتذرت منذ فترة عن استكمال بروفات العرض المسرحي "في انتظار بابا" ليذهب الدور للفنانة انتصار.

ومن المقرر أن يتم افتتاح مسرحية "فى انتظار بابا” يوم الخميس ما بعد القادم، حيث يواصل صناعه إجراء البروفات فى الوقت الراهن .

أبطال مسرحية في انتظار بابا

مسرحية في انتظار بابا، من بطولة أحمد سلامة، سماح أنور، وانتصار، ومفيد عاشور، وسميحة عبد الهادي، وبسمة شوقي، وماهر محمود، وفتحي سعد، وعلي كمالو، ووليد ابوستيت، وأيمن إسماعيل وخالد عبد الحميد.

سبب اعتذار سميحة أيوب عن مسرحية في انتظار بابا

وشهدت المسرحية، انضمام الفنانة انتصار بدلًا من الفنانة سميحة أيوب، التي كانت تقوم بدور بطلة العمل، حيث اعتذرت عن العرض بسبب انشغالها بأعمالٍ كثيرة هذه الفترة.

مسرحية «في انتظار بابا»، إضاءة مصطفى عزالدين، موسيقى أحمد الناصر، استعراضات ضياء شفيق، ديكور إيهاب العوامري، ملابس أماني حسني، وإعداد سمير العصفوري، وأيمن إسماعيل، وإخراج سمير العصفوري.

تفاصيل عرض في انتظار بابا

العرض مأخوذ عن للشاعر اليوناني هوميروس يقدم فيه شخصيات أسطورية تحمل العديد من الصفات التي تظهر في العرض من خلال الأحداث والمواقف، بمساعدة السيكولوجي فرويد وتحليله لعقدة إلكترا.