يحييه المطرب رضا البحراوي.. نادي الشيخ زايد ينظم حفلاً غنائياَ.. 5 نوفمبر

/659429/يحييه-المطرب-رضا-البحراوي-نادي-الشيخ-زايد-ينظم-حفلا-غنائيا-5-نوفمبر

ينظم مجلس ادارة نادي الشيخ زايد الرياضي، برئاسة الكابتن فكري الهواري، رئيس مجلس الإدارة، حفلاً لأعضاء النادي الاسبوع المقبل.

دوت الخليج

ومن المنتظر أن أن يحيي الحفل في المقر الرئيسي بالنادي المطرب الشعبي رضا البحراوي، وكان قد أحيا حفل الأسبوع الماضي الفنان محمد حافظ الذي يقدم حفلاً بنادى الشيخ زايد الخميس من كل أسبوع.

نادي الشيخ زايد ينظم حفلاً غنائياَ.. 5 نوفمبر

وأعلن مجلس إدارة نادي الشيخ زايد على صفحته الرسمية عن إقامة الحفل الكبير بالنادي والذي يحييه المطرب الشعبي رضا البحراوي، يوم الجمعة 5 نوفمبر الجاري.

وقال البيان: "موعدنا مع النجم رضا البحراوي في أقوى وأكبر حفل لأعضاء نادي الشيخ زايد يوم الجمعة الموافق 5 نوفمبر الجاري بالإضافة لمفاجأت وهدايا كثيرة سيتم الإعلان عنها قريباً"، وذلك تحت رعاية الكابتن فكري الهواري رئيس نادي الشيخ زايد.

كما أكد البيان ان تذاكر الحفل مجاناً لجميع أعضاء النادي. وأوضح البيان أن استلام تذاكر الحفل بمقر النادى يوم الجمعة 5 نوفمبر الجاري من الساعة 9 صباحاً وحتى 5 مساءاً لأعضاء النادي فقط قيمة التذكرة 200 جنيه يتحملها رئيس النادي.

وناشد مجلس الإدارة فى بيانه الأعضاء بضرورة اتباع تعليمات الأمن والمنظمين خلال الحفل.

ومن ناحيته أكد الكابتن فكري الهواري، رئيس مجلس إدارة النادي، أن المجلس يسعى إلى منح الأعضاء كافة الخدمات والأنشطة التي يحتاجونها، مؤكدا أن النادي يقيم حفلا غنائيا كل أسبوع رفاهية للأعضاء، والإستمتاع بوقتهم داخل النادي. وأضاف أن الحفل الكبير الذي ينظمه النادي الجمعة الأولى من نوفمبر الجاري هو هدية للجمعية العمومية بنادي الشيخ زايد.