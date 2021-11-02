عبدالغفار: خطة عاجلة لدعم مستشفيات الصحة بكوادر طبية من أساتذة الجامعات

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، إعداد خطة متكاملة بالتنسيق بين مديرى مديريات الصحة فى المحافظات والمستشفيات الجامعية، لتوفير الكوادر الطبية من أساتذة كليات الطب للعمل فى مستشفيات الصحة بمقابل مادى مجزى.





جاء ذلك فى كلمة الدكتور خالد عبدالغفار، خلال جلسة استماع ومناقشة "مشروع قانون المسؤولية الطبية"، والتى عقدتها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور أشرف حاتم. وأضاف عبدالغفار، أنه جارى حصر احتياجات جميع مستشفيات وزارة الصحة من المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية لسرعة توفيرها.

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