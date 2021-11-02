رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موسم السيول والأمطار بسفاجا

جدة - نرمين السيد - وجه رئيس مدينة سفاجا ياسر شعبان، برفع درجة الاستعداد القصوى استعدادًا لموسم السيول والأمطار ومراجعة مدى استعداد غرفة الطوارئ، مع التأكيد على عدم وجود عوائق فى مخرات السيول، ومتابعة تقارير الأرصاد الجوية وتوقعات حالة الطقس.





وأكد "شعبان"، خلال اجتماع عُقد اليوم الثلاثاء، ضرورة قيام كل جهة بالمهام المكلفة بها ضمن خطة مواجهة الأزمات والكوارث، والعمل على تجربة جميع المعدات للتأكد من مدى جاهزيتها، بحيث يعمل قسم الشرطة على حماية الممتلكات.

وأشار إلى تمركز سيارة الإنقاذ الخاصة بالحماية المدنية بكمين كيلو 5 بطريق (قنا - سفاجا)، لافتًا إلى عمل إدارة المرور على إغلاق الطرق التى تتأثر بالأمطار لحين إصلاحها مع سرعة توفير الطرق البديلة بمشاركة هيئة الطرق.

وطالب هندسة كهرباء سفاجا بضرورة اليقظة بحيث يتم فصل الكهرباء عن المناطق المتضررة وتوزيع أطقم الأعطال داخل المدينة، مع توفير ماكينات إضاءة صغيرة للعاملين أثناء عمليات شفط مياه الأمطار من الشوارع.

كما طالب بمراجعة شركة المياه لجاهزية المعدات والسيارات والأطقم الفنية، وتطهير بالوعات الصرف الصحى الموجودة بالمدينة، فضلا عن رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المرافق الصحية.

كما وجه شعبان التضامن الاجتماعى بفتح معسكرات الإيواء العاجلة لإقامة المتضررين من السيول وتجهيزها بالخيام والبطاطين، وأن تعمل إدارة تموين سفاجا على تشغيل المخابز بكامل طاقتها وتتابع أرصدة السلع الغذائية.